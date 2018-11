Michael Bublé publica álbum sobre "la experiencia humana"

El nuevo álbum del cantante canadiense Michael Bublé, "Love", gira en torno de diferentes facetas del amor y combina canciones clásicas del jazz, como "Unforgettable" o "I Only Have Eyes for You", con temas propios.

"Creo que el amor es el poder más bonito y escalofriante en el planeta", dijo Bublé a dpa al explicar que esa era la razón de haber escogido este concepto para su nuevo trabajo.

"La canción que abre el disco es realmente triste", dijo Bublé en alusión a "When I Fall In Love". "‘La Vie En Rose’ es más sobre el amor que siento por mi esposa y nuestra extraña relación", señaló.

El disco incluye canciones de las décadas de 1930, 1940 y 1950 versionadas por el canadiense. Para él, lo bonito de cantar viejos clásicos es que muestran que "el amor es la experiencia humana".