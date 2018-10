Michael Bublé se retira de la música pensando en el cáncer de su hijo

Michael Bublé ofreció al "Daily Mail" la que asegura será la última entrevista de su carrera, pues anunció que ha decidido retirarse del negocio de la música, así como ya lo hizo de las redes sociales.

El canadiense explicó que el cáncer que le diagnosticaron a su hijo Noah, hoy en remisión, le hizo reflexionar sobre su vida y su futuro.

"(Cuando te ocurre algo como esto) solo quieres morirte. Realmente no sé ni cómo podía respirar", expresó el artista sobre el impacto que tuvo la noticia de la enfermedad del pequeño, en ese entonces de tan solo tres años de edad.

El esposo de Luisana Lopilato contó que por aquella época ya no disfrutaba de su vida como cantante y que lo ocurrido con su hijo le hizo reflexionar sobre lo narcisista que había sido hasta el momento.

"Poco antes de que me invitaran a conducir los Brit Awards había perdido la alegría. Me desesperaba la idea de sostenerme en algo que pensé que estaba perdiendo, y pensé que debía hacer algo al respecto. Empecé a hacer cosas fuera de mi zona de confort, como hacer de presentador, y la verdad es que no me estaba divirtiendo. Me preocupaba cuántas entradas vendía para mis giras, lo que la crítica decía de mí, lo que iban a opinar de mí", declaró.

"Pero el diagnóstico de Noah me hizo darme cuenta de lo estúpido que había sido en preocuparme de cosas que realmente no importan. Me avergoncé de mi ego, de haberme permitido ser inseguro", continuó.

Tiempo de retirarse

En la entrevista con "Daily Mail", Michael Bublé también recuerda que la estrategia del protagonista de "La vida es bella" le ayudó para comportarse frente a su hijo y mantenerlo con buen ánimo. Como el personaje de Roberto Benigni, el cantante iba al hospital (lo llamaba "la casa divertida") con muchas sábanas para armar una tienda de campaña para su hijo.

Cuando él y su esposa recibieron la noticia de que el cáncer del niño había entrado en remisión, confiesa que sintió una alegría que no había tenido en mucho tiempo.

"Yo le había dicho a mi representante que quería tomarme 10 años de tiempo sabático", recordó el músico, que añade que después de la recuperación del pequeño sintió ganas de divertirse con su grupo.

"Extrañaba a los chicos de mi banda. Y cuando Luisana se fue a Argentina, los invité a venir a casa, a tomar unos tragos, comer pizza, jugar videojuegos y tocar por diversión, relató. Fue así que nació "Love", el disco que presentará el 16 de noviembre próximo y que será su adiós.