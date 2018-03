Michael Fassbender en un juego de asesinos

Lee también

“Assassin’s Creed” es una de las películas más esperadas del año. Basada en la popular franquicia de videojuegos sobre asesinos, la cinta presenta la historia de Cal Lynch (Michael Fassbender) quien, gracias a un avance tecnológico que permite tener acceso a recuerdos genéticos, revive las aventuras de Aguilar, un antepasado suyo que vivió en la España del siglo XV.Así descubre que es descendiente de una misteriosa organización secreta, los Assassins, y que posee las habilidades y los conocimientos necesarios para enfrentarse a la poderosa y temible organización de los Templarios en la época actual.Esta adaptación libre del juego ha recibido críticas mixtas. Para Indiewire es un “blockbuster interesante”, mientras que para The Independent “esta podría ser la mejor adaptación de videojuego jamás realizada”.Pero no faltan las críticas negativas. Ha sido calificada de “confusa” (Time), “sinsentido” (The Hollywood Reporter) y de “caótica y sosa” (The Guardian).