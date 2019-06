Michael Jackson: Una década sin el Rey del pop

Al cumplirse una década de la muerte del cantante y compositor Michael Jackson, el 25 de junio de 2009, hacemos un recuento de las polémicas y los escándalos más famosos que rondaron al artista y que han acabado por opacar su exitosa carrera musical.

La figura del idolatrado rey del pop sigue viéndose deslucida por escándalos relacionados con su faceta privada.

Galardonado con 15 premios Grammy, junto con los premios especiales de la Grammy Legend y Grammy Lifetime, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards, el genio de Indiana (Estados Unidos) sigue siendo considerado una de las grandes figuras de la historia de la música universal, con 350 millones de discos vendidos en el mundo.

Gran parte de esas cifras de escándalo comenzaron con el fenómeno de "Thriller" (1982), que, según el libro Guinness de los Récords, continúa siendo el disco más vendido de la historia.

Pero la sombra de Jackson se extiende mucho más allá de los fríos datos. Musicalmente, sin ir más lejos, con el lanzamiento de "Don’t Stop ‘Til You Get Enough" en 1980 fue uno de los grandes modernizadores del funk y la música disco en un momento en el que ambos estilos parecían agotados.

Surge la inmortal estrella

Aquel tema, uno de los tres que compuso para su quinto disco en solitario, "Off the Wall" (1979), representó su salto a la madurez, la prueba real de que existía un futuro para él fuera de los Jackson Five, no solo como intérprete, sino también como autor.

"Fue el disco que convirtió la música negra en música para todos", recordaría Pharrell Williams.

Las esperanzas depositadas en él se confirmaron con el citado "Thriller", que contenía el contagioso tema homónimo, impulsado por un videoclip dirigido por John Landis que reformuló completamente este género: contaba con espectaculares efectos especiales, una coreografía imitada hasta la saciedad y un desarrollo narrativo que rendía homenaje al cine de terror.

Incluido en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de EUA como "el video musical más famoso", su estreno en la cadena MTV cambió los modos de promoción de la música, que dejaron de estar puramente centrados en la radiofórmula. Para él, desde luego, tuvo una importancia vital y en 1987 lanzó otro hito audiovisual, el clip de "Bad", dirigido por Martin Scorsese.

Como se ha señalado, parte del secreto del éxito de "Thriller" radicaba en su coreografía. Jackson se convirtió a base de esfuerzo en uno de los mejores bailarines de la industria de la música, si no el mejor, y acuñó movimientos propios, como el "moonwalk", que apareció por primera vez en el video de "Billie Jean" (1983).

En la misma línea y tras los pasos de David Bowie, creó una iconografía personal muy reconocible, no solo a través de un vestuario que bebía a menudo de la estética marcial y que mutaba según el álbum que promocionara.

"Siempre ofreció un mensaje de celebración, esperanza y de cambio", destacó Olivier Rousteing al homenajear para Balmain el famoso estilismo de lentejuelas, mocasines negros y calcetines blancos en un desfile y remachar cómo, en su juventud, Jackson representó la puerta a la cultura estadounidense.

Con el tiempo no solo mutaba su vestimenta, también su físico, sometido a intervenciones quirúrgicas extremas que lo llevaron de ser un niño afroamericano con mofletes a un símbolo de ambigüedad sexual y racial.

"Creo que los Jacksons representaron la posibilidad de que los negros podían ser bellos", escribió en un ensayo la autora Zadie Smith.

El sabor agridulce de la fama

Jackson falleció el 25 de junio de 2009 por sobredosis de anestésicos en su mansión alquilada cerca de Bel Air. Su deceso provocó un terremoto mediático como nunca.

La autopsia reveló que una dosis excesiva de medicinas con una alta presencia de benzodiazepina, compuesto empleado para tratar el insomnio y la ansiedad, la causó

El médico personal del artista, Conrad Murray, reconoció que, tras inyectar los sedantes al artista aquella mañana, abandonó la habitación donde se encontraba para atender unas llamadas. A su regreso, se encontró a Jackson sin pulso sobre la cama. Murray fue sentenciado a cuatro años de cárcel en 2011 por homicidio involuntario.

Apenas tres meses antes, Jackson había anunciado su regreso a los escenarios con un evento de despedida compuesto por 10 conciertos que llevaba por nombre "This Is It" (Esto es todo), un título muy premonitorio.

"This Is It" iba a ser el broche de oro a la carrera de Jackson, su regreso por todo lo alto tras años de ausencia en los escenarios, un declive en el que se vio sumido tras ser acusado de pederastia y llevado a juicio en 2005. Fue declarado inocente, si bien su imagen pública nunca se recuperó plenamente y sus excentricidades –relacionadas con su apariencia y las actitudes con sus propios hijos– y problemas económicos generaban más titulares que su arte –su último disco de estudio, "Invincible", fue lanzado en 2001–.

Jackson llegó a acusar a su padre, Joe, de abusos físicos y emocionales. Esa turbia relación originó una devoción por los niños.

De hecho, el reciente documental "Leaving Neverland", estrenado en el festival de Sundance, narra los supuestos abusos sexuales de Jackson a dos menores de edad.

"Es otra morbosa producción en un indignante y patético intento de aprovecharse y sacar partido de Michael Jackson", apuntaron sus herederos en un comunicado.