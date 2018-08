Michael Jackson cumple 60 años: el día que fue "novio" de Madonna

Antes de Britney Spears y Justin Timberlake, y de Selena Gómez y Justin Bieber, el pop pudo haber tenido un romance entre dos monarcas. Madonna y Michael Jackson fueron "pareja" exactamente durante una semana.

Los artistas sorprendieron llegando juntos a la edición número 63 de los premios Oscar, en 1991. Ella vestía un glamoroso traje blanco con brillantes y una estola de piel, asemejándose a la imagen de Marilyn Monroe. Él con sus acostumbrados pantalones de látex, un blazer blanco, y unos guantes negros.

Madonna había llegado a la ceremonia para brillar y así lo hizo. Interpretó para todos el tema "Sooner or Later", escrita por Stephen Sondheim para la película "Dick Tracy", y la canción se llevó el trofeo a casa.

El diálogo de la primera cita fue así: "Michael dijo, '¿con quién vas a ir?' Lo miré y le dije: 'No sé. ¿Quieres ir?' Y él dijo, 'Sí, eso sería genial'", explicó Madonna. "Y luego, sí, él me llevó a casa. ¿Quieres saber qué pasó después? No voy a decírtelo", agregó en una entrevista.

Tras la fiesta de los Oscar, la "pareja" fue vista de nuevo en el restaurante The Ivy en Beverly Hills.

Según la revista People, ambas "citas" habían sido arregladas por Madonna como una forma de hacer publicidad a su próximo documental "Truth or Dare", pero lo que hizo fue alimentar los rumores de un dúo que iban a realizar en el próximo álbum de Jackson, "Dangerous", aunque esto finalmente nunca se dio.

Cuando el "rey del pop" falleció en junio de 2009, la cantante estaba destrozada. "No puedo dejar de llorar. Siempre he admirado a Michael Jackson. El mundo ha perdido a uno de los grandes, ¡pero su música perdurará para siempre! Mi corazón está con sus tres hijos y otros miembros de su familia. Dios bendiga", escribió en un comunicado.

Durante los MTV Video Music Awards de ese mismo año, la cantante le dedicó un sentido homenaje con un discurso: "Como la mayoría de los artistas, era tímido y estaba plagado de inseguridades. No puedo decir que fuéramos grandes amigos, pero en 1991 decidí que quería tratar de conocerlo mejor. Le pedí salir a cenar y le dije: 'Mi regalo, conduciré, solo tú y yo'", recordó sobre la cita.

"La mayoría de nosotros le había dado la espalda. En un intento desesperado de aferrarme a su memoria, entré en internet para ver sus viejos videos de él bailando y cantando en la televisión y en el escenario y pensé: 'Dios mío, él era tan único, tan original, tan raro, y nunca será alguien como él otra vez. Él era un rey' (…) Larga vida al rey", agregó emocionada.

Años después, en el 2017, Madonna reveló que la cita con Michael Jackson culminó en un apasionado beso francés. Por supuesto, fue ella quien dio el primer paso. "Era un chico muy tímido", añadió la soberana. Por una semana, el rey y la reina del pop gobernaron la Tierra.