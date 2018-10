Michael Myers, 40 años de terror enmascarado

El cine slasher es un subgénero del cine de terror y horror, cuya principal característica es la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a sus víctimas, usualmente jóvenes.

Muchos de los asesinos de estas películas son íconos del séptimo arte. Uno de los más representativos es Michael Myers, quien apareció por primera vez en "Halloween" (1978) de John Carpenter. Esta se considera una cinta slasher ya total.

En esa película, 15 años después de asesinar a su hermana en la noche de Halloween, Myers escapa de una institución mental y regresa a un pequeño pueblo para matar de nuevo.

"Halloween" representó el debut de Jamie Lee Curtis en una película, ya que hasta entonces solo había participado en series. En la cinta interpretó a Laurie, que fue acechada por Myers.

La franquicia siguió creciendo con varias secuelas, así como una nueva versión de la saga, realizada por Rob Zombie.

Y el universo sigue creciendo ahora con "Halloween" (2018), decimoprimera película de la franquicia, que vuelve a poner frente a frente a Myers y Laurie.

La película, que se estrena 40 años después de la primera entrega, cuenta la historia de la confrontación final entre Laurie y el asesino enmascarado, quien la ha perseguido en varias ocasiones.

"El mismo porche. La misma ropa. Los mismos problemas. Cuarenta años después. De vuelta a Haddonfield por una última vez en Halloween", escribió Curtis en Twitter.

OTROS ESTRENOS

"Ana y Bruno". Ganadora a mejor película en los premios Quirino de la Animación Iberoamericana, “Ana y Bruno” es una película que narra la aventura de una niña que conoce a un grupo de seres muy extraños, quienes la acompañan a una aventura para salvar a su familia.

Catalogada como la cinta animada más cara de la historia del cine mexicano, la propuesta es dirigida por Carlos Carrera, conocido por proyectos como “La mujer de Benjamín” (1991) y “Un embrujo” (1998).

La propuesta ha recibido excelentes críticas de parte de la prensa especializada.

"Matar o morir". Jennifer Garner protagoniza la película “Matar o morir” (“Peppermint”), que se estrena hoy en el país. La cinta cuenta la historia de una mujer corriente que, de la noche a la mañana, se convierte en una máquina de matar y emprende por su cuenta una sangrienta venganza contra los criminales que asesinaron a su esposo y su hija.

La propuesta marca el regreso de Garner a la acción, tras varios años alejada de un género que ha sido parte importante de su carrera.

“Sabía que quería hacer una película de acción, no sé por qué. Sentía que estaba en buena forma y que todavía tenía este conjunto de habilidades que no he estado usando”, explicó según Efe.