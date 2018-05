Michelle Obama comparte íntimas fotos de su vida

La ex primera dama, Michelle Obama, comenzó a publicar varias imágenes que dan un vistazo a momentos íntimos de su vida, desde su infancia junto a sus padres hasta su boda con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

"En los próximos días, compartiré algunas fotos y recuerdos de mi libro, BECOMING ", explicó ayer Obama en Instagram.

En la primera foto que compartió a través de la red social se observa a Obama de niña parada en un sofá junto a sus progenitores, en el apartamento que vivían en South Side, Chicago.

“Mi padre, Fraser, me enseñó a trabajar duro, a reír a menudo y cumplir mi palabra. Mi madre, Marian, me enseñó a pensar por mí misma y a usar mi voz. Juntos, en nuestro estrecho departamento en el lado sur de Chicago, mi familia me ayudó a ver el valor de nuestra historia, en mi historia y en la historia más amplia de nuestro país”, reza el mensaje que acompaña la foto.

En otra foto, Obama rememora sus días como estudiante universitaria en Princeton durante la década de los 80.

“Sé que ser un estudiante universitario de primera generación puede dar miedo, porque me daba miedo. Era negra y de un barrio de clase trabajadora en Chicago, mientras que el cuerpo estudiantil de Princeton era generalmente blanco y acomodado. Nunca antes me había destacado en una multitud o en una clase debido al color de mi piel”, compartió la ex primera dama.

También aconsejó a los estudiantes a ser valientes y permanecer enfocados, junto al hashtag #ReachHigher (Llega más alto)

En una nota jocosa, Obama compartió que su esposo, Barack Obama se levantó con un desagradable catarro el día de si boda en octubre de 1992. Sin embargo, cuenta que al llegar al altar, el resfriado “milagrosamente desapareció” y lograron bailar toda la noche.

“Veinticinco años después, seguimos divirtiéndonos y al mismo tiempo trabajando duro para construir nuestra vida conyugal y apoyarnos como individuos. No me puedo imaginar ir en este paseo salvaje con nadie más”, escribió.

Probablemente estas no sean las únicas fotos de su vida que Obama comparta en sus redes sociales.

El pasado lunes, la expareja presidencial confirmó que firmaron un acuerdo con Netflix para desarrollar películas y series para los 125 millones de suscriptores de la compañía.