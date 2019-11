Michelle Obama está nominada al Grammy ¿Por qué?

La ex primera dama Michelle Obama, obtuvo una nominación para los Grammy, algo que causó extrañeza y curiosidad en el medio musical, sin embargo, la nominación no es por ninguna de sus labores altruistas o porque le haya hecho una canción de amor al ex presidente Barack, sino por su aclamado libro de memorias titulado "Becoming".

La pieza fue considerada dentro de la categoría "Spoken Word", debido a su versión en audio libro. En la categoría compiten también las piezas Beastie Boys Book (Varios Artistsas), I.V. Catatonia: 20 Years As A Two-Time Cancer Survivor, de Eric Alexandrakis, Mr. Know-It-All de John Waters y Sekou Andrews & The String Theory de Sekou Andrews & The String Theory.

Actualmente el auge de los audio libros permite que se abra una categoría de este tipo, pues es un formato que ha evolucionado y cada vez existen piezas muy valoradas por el público, lo mismo que sucede con los podcasts.

Aunque existen fuertes competidores con trayectoria en el ámbito musical, como el libro de los Beastie Boys, el cual incluso tiene un espectáculo en vivo, la ex primera dama quizá no pierda la esperanza, pues conoce muy bien los Grammy, ya que en la última gala de estos premios, celebrada el pasado 10 de febrero en Los Ángeles, apareció como invitada sorpresa sobre el escenario.

"Desde los discos de Motown que desgasté en el Southside (de Chicago) a las canciones de 'Quién hace funcionar el mundo' (referencia al tema "Run the World" de Beyoncé) que me dieron energía a lo largo de última década, la música siempre me ayudó a contar mi historia", dijo Obama acompañada por Jennifer López, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith y Alicia Keys, la presentadora de la gala.

Otro apartado de los Grammy que incluye a varias celebridades no directamente relacionadas con la música es el de mejor álbum de comedia.

Ahí aparecen Ellen DeGeneres con "Relatable", Trevor Noah con "Son of Patricia", Dave Chappelle con "Sticks & Stones" o Aziz Ansari con "Right Now".

