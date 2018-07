Michelle Salas: la vida de ensueño de la primera hija de Luis Miguel (FOTOS)

Michelle Salas se ha convertido en una celebridad en México. No solo por ser la primer hija del cantante Luis Miguel sino por trabajar como modelo e 'influencer'. Sin embargo, desde que inició la serie biográfica de su padre su popularidad se ha extendido por Latinoamérica y España.

Michelle nació el 13 de junio de 1989, cuando Luis Miguel apenas tenía 19 años. Su madre es la actriz y también cantante Stephanie Salas. Actualmente, es 'fashion blogger' y modelo.

Además de modelo, es una reconocida diseñadora de moda. Estudió esta carrera en Nueva York. Su sitio stereotypemess.com fue uno de los más consultados del sector hasta hace unos años, aunque ahora ya no lo actualiza hace mucho.

En la actualidad, forma parte del staff de youtubers del canal de moda HOLA!4u. Además, próximamente lanzará el sitio especializado michellesalasonline.com

Gracias a su talento y fama a tenido la oportunidad de trabajar para las marcas Carolina Herrera, Michael Kors, Aristocrazy, Pronovias, Tommy Hilfiger y entre otras.

Stephanie Salas es toda una celebridad en Instagram con más 750.000 seguidores. Esta red social le ha permitido viajar por diversos lugares en el mundo. En estos días, se encuentra disfrutando del verano del hemisferio norte en Grecia, y hace poco estuvo en Italia.

Drama familiar

En 2005, cuando tenía 16 años, Michelle habló por primera vez acerca de su relación con Luis Miguel. En una entrevista con la revista "Quien", dijo: "Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!".

De acuerdo a Vanity Fair, 'El Sol' la oficializó como su hija en 2011, aunque Milenio dice que la aceptó como su hija legítima en 2007. Según otros medios, en realidad fue en 2009.

La actriz mexicana Aracely Arámbula, expareja de Luis Miguel y madre de los otros dos hijos del cantante, fue la persona que acercó y promovió la relación entre padre e hija. Incluso la acogió en su hogar como parte de la familia.