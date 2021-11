Michelle Vieth señala a Héctor Soberón por haber filtrado su video íntimo

La actriz Michelle Vieth recordó una de las etapas más difíciles de su vida, cuando se filtró un video íntimo de ella y aceptó que aunque han pasado muchos años sigue siendo un episodio difícil para ella.

Fue en el año 2004 cuando tras su divorcio del actor Héctor Soberón se reveló un video casero donde había imágenes explícitas de ella en la intimidad. Aunque había hablado poco respecto, durante la reciente entrevista del canal de YouTube de Yordi Rosado la intérprete contó los detalles y señaló a su entonces marido de ser el responsable.

La actriz de “Mi pequeña traviesa” contó que fue durante su separación que se enteró del escándalo y se sintió muy traicionada.

“El día que yo tomé el avión para ir a Puerto Vallarta me encuentro a una reportera en el mismo avión y la saludo: ‘Vengo a cubrir no sé qué concierto’. Llegamos con el juez, ambos con nuestros abogados (para firmar el divorcio), y al momento de que salgo con mis abogados me encuentro a esta reportera y me dice: ‘Hay un rumor de una filtración de un video’”, relató Vieth.

La también conductora dijo que al principio no entendía de qué se trataban los rumores, incluso vio a su exmarido en televisión viendo el material, pero nunca imaginó que la traicionaría. Se dio cuenta hasta que una revista publicó fotografías con extractos de la grabación.

El video, según detalló fue editado y creado a partir de dos videos distintos, ambos grabados en acuerdo con su pareja, con quién tenía una relación estable.

“Al yo ver el material ubico perfectamente los momentos, tiempos, espacios y todo”, afirmó.

“Yo en Traviesa (telenovela que protagonizó) usaba unos calzones que iban por arriba de los jeans, entonces en la primera parte justamente traigo esos calzones. La segunda parte era nuestra casa... Fue algo que él me dijo ‘Vamos a hacerlo, está divertido, es diferente’”, detalló.

“A mí me dijo: ‘Lo borré’, sin embargo lo guardó. Y no sólo eso, sino que utilizó dos videos diferentes e hicieron uno solo. Se hizo un solo video, que eso es lo triste”, agregó.

Para asimilarlo la mexicana se fue a Houston un tiempo y aunque hoy ya no es un tema que le cause problemas, sí acepta que todavía la persigue.

“Sí fue algo muy fuerte y no es que se supere, es algo con lo que aprendes a vivir; se violentó mi intimidad, se violaron mis derechos sexuales y sí fue devastador y sigue siendo devastador al día de hoy”.