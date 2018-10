Michelle Williams: "Hay mucho que mejorar aún sobre injusticia salarial"

Michelle Williams, una de las reinas del cine independiente en Hollywood, aborda la primera superproducción de su carrera, "Venom", con un personaje reflejo del movimiento Me Too y consciente de que "aún hay mucho que mejorar" sobre la desigualdad salarial en la sociedad.

La cuatro veces nominada al Óscar ("Brokeback Mountain", "Blue Valentine", "My Week with Marilyn" y "Manchester by the Sea") dijo en una entrevista con Efe que se sentía "intimidada pero a la vez entusiasmada" cuando aceptó el reto de "Venom", una película basada en el popular personaje de los cómics de Marvel.

"Quería comprobar si podía sobrevivir en ese enorme estanque con otras especies de peces nadando junto a mí, en vez de estar en mi pequeño mundo, donde están mis amigos y me encuentro siempre cómoda y segura", explicó la intérprete.

La cinta cuenta cómo un organismo proveniente del espacio exterior otorga poderes extraordinarios al periodista Eddie Brock (Tom Hardy), quien pasa por un momento delicado en su vida tras la ruptura con su prometida (Williams), a quien traicionó.

"Lo más importante para mí es que mi personaje –el de la abogada Anne Weying– no resultara tópico", indicó la actriz.

"Vivimos en un momento en el que enciendes la radio y escuchas a artistas cantando sobre su valía, sobre reclamar a los hombres lo que es suyo. Quería basar mi personaje en eso. Anne sabe su valor y demanda verlo reflejado", dijo.

"Ella lo tiene claro. Es un hombre corrupto y no va a volver con él. Era importante que la historia discurriera en un contexto actual, en tiempos del Me Too", confesó Williams.

Williams, tras una carrera repleta de títulos "indies", ha ido poco a poco aceptando propuestas de grandes estudios, como demuestran las recientes "The Greatest Showman", "I Feel Pretty" o "All the Money in the World", la película que la situó en plena polémica sobre la disparidad salarial.