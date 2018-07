Mick Jagger cumple 75 años y continúa como un devorador de escenarios

El preámbulo esta vez fue mínimo: la noche ya había caído en Marsella, y en el Orange Vélodrome -el estadio donde hace cuatro temporadas el chileno Marcelo Bielsa dirigió al Olympique de Marsella- a oscuras, se escucha fuerte el "!Ladies and gentlemen, The Rolling Stones¡", la característica presentación de los británicos que saltan al escenario una vez más urgentes y atronadores.

Las cuerdas de la guitarra de Keith Richards, tensas, vibran cada vez que las amasa con sus manos y Mick Jagger, con decisión, se interna de inmediato en la pasarela que conecta el colosal montaje con el público, avisando desde el inicio que estaba sacudiéndose ahí para cantarle al recinto completo, la definición en vivo y en directo más básica de un espectáculo de estadios.

El tema del inicio fue "Street fighting man", una de las más recurrentes para comenzar esta etapa europea del "No Filter", el viaje con el que también la banda volvió a girar por Inglaterra después de doce años.

El concierto en el puerto francés se realizó el 26 de junio y fue uno de los últimos de la gira que terminó el pasado 8 de julio en Polonia, con la banda despidiéndose sin señales definitivas de agotamiento, a pesar de que sus fundadores ya se están acercando a las ocho décadas, una edad que podría resultar invalidante para rockear a este nivel, pero que defienden con Jagger como uno de los mayores íconos vigentes de la historia de la música popular.

El cantante, un devora escenarios insaciable, cumple hoy 75 años en una envidiable plenitud de su condición física. Artísticamente, su voz no ha sufrido un mayor deterioro y en sus presentaciones, por momentos, sabe acoplarse a sus coristas, un respaldo que pasa inadvertido mientras recorre el montaje, con cuatro pantallas rectangulares realmente gigantes, que proyectan por separado a cada integrante, amplificando en altísima definición su leyenda.

Los conciertos promedian las dos horas y el ritmo del músico es frenético: el artista siempre está en movimiento, ya sea corriendo por la pasarela, girando con movimientos eléctricos o animando al público, una audiencia no siempre interactiva esta vez en Francia.

El espectáculo resulta milagroso, con un tipo que hasta la década del 80 era sinónimo de parranda extrema. Hoy es un ejemplo de vida sana y la imagen que proyecta a la distancia durante los conciertos es por lo menos un par de décadas más juvenil, distanciándose con facilidad de sus compañeros.

Jagger es padre de 8 hijos; el último, Deveraux Octavian Basil, próximo a cumplir dos años, lo tuvo con Melanie Hamrick, una bailarina 44 años menor.

Viejos jóvenes

El entorno en el estadio recuerda que Francia sigue en estado de alerta terrorista. Un importante contingente de militares armados con metralletas custodia el recinto que sigue vibrando con un listado de canciones enfocado en su repertorio más recurrente.

Los Rolling Stones tocan temas como "It's only rock 'n' roll (but I like it)", "Tumbling dice" y sorpresas como la sesentera "Get off of my cloud", elegida por votación popular antes del show. Un set que continúa y que incluye éxitos como "Paint in black", "Start me up" y "Brown sugar", prácticamente calcado a lo mostrado en su última visita a Chile en febrero de 2016.

El show termina con una versión extendida y acelerada de "(I can't get no) Satisfaction", una despedida eléctrica y pirotécnica donde Jagger una vez más vuelve a recorrer el escenario en todos sus límites, un paseo que lo muestra con una entereza que hace creer que podría repetir la dosis musical inmediatamente, acrecentando la ilusión de que este espectáculo todavía no quiere fijar su última función.

De selección

