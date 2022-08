Mijares comparó a Lucero con un animal durante una entrevista [+VIDEO]

En medio de una entrevista en vivo para el programa Despierta América, donde promocionaban su gira, Mijares y Lucero protagonizaron un divertido momento.

Fue durante una transmisión para la cadena Univisión, que era conducida por Alan Tacher, mientras los mexicanos hablaban de su primera gira juntos “Hasta que se nos hizo”.

Gira que los ha unido en el escenario a través de una presentación por diferentes ciudades de América, incluyendo El Salvador, el pasado 18 de febrero, en el primer concierto organizado por Two Shows tras la pandemia.

Tacher comenzó a bromear con ellos sobre “la primera vez que lo hacen juntos” hablando del tour.

“Quiero aprovechar para hablar yo primero, pero Alan no por mal educado, sino que después ya no me dejan. Cuando ella abre el pico es como un loro huasteco, no para”, dijo Mijares.

Mientras Lucero reaccionó con un gesto de sorpresa “loro huasteco me han dicho, al aire y en vivo”, y continuó en silencio mostrando un rostro divertido.

La química de Lucero y su exesposo es innegable, se transmite al público a través de cualquier espacio donde coinciden. Los cantantes estuvieron casados durante 14 años y durante todo ese tiempo fueron una de las parejas más sólidas del espectáculo.

Fue en marzo de 2011 con un comunicado difundido en Twitter, cuando dieron a conocer la noticia de su separación bajo un acuerdo cordial, la ruptura sorprendió al público y sus seguidores. Sin embargo, continúan con una buena relación.