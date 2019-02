Mike Shinoda no va a poner un anuncio de "búsqueda de vocalista"

El miembro de Linkin Park Mike Shinoda ha hablado sobre el futuro del grupo con un hipotético nuevo cantante, que llegaría como reemplazo de Chester Bennington, quien se suicidó en julio de 2017 a la edad de 41 años.

"No lo sé. Ahora mismo, soy muy flexible. Estos conciertos en solitario son los únicos que tengo planeados hasta ahora. No tengo más planeados", expresó al medio alemán Rock Antenne con motivo de una serie de actuaciones como solista en Europa en marzo.

Y ha añadido: "Así que estoy manteniendo las cosas abiertas ahora para nuevas experiencias y conversaciones. Y estoy escribiendo todo el tiempo. He estado en el estudio y componiendo con otra gente también, produciendo y escribiendo para otros".

En este punto, ha remarcado que ha visto a los otros miembros de Linkin Park "aquí y allá, habitualmente no todos juntos". "Suele ser uno a uno. Pero estoy seguro de que vamos a juntarnos pronto solo para salir por ahí y comprobar qué pasa", agregó. La cuestión crucial es si Linkin Park tiene un futuro con un nuevo vocalista, algo que por ahora Shinoda no termina de responder con claridad: "No es mi objetivo ahora mismo, creo que tendría que ocurrir de manera natural".