Miley Cyrus: Casada con la libertad

Como una mujer que constantemente defiende su esencia, Miley Cyrus es una de las artistas que más ha destacado en la escena musical por su apoyo a la libertad de la sexualidad.

Atrás quedaron aquellos años donde era conocida como otra chica Disney. Afanada por hacer de su propio nombre un legado, Cyrus poco a poco comenzó a involucrarse cada vez como vocera del feminismo y la protección de la identidad de género y sexual. Sus padres la han dejado ser.

En 2016 en entrevista con la revista Variety confesó: "En toda mi vida, nunca había entendido mi propio género y mi propia sexualidad". Luego, confesó que su primera relación sentimental fue con una chica. "Siempre odié el mundo bisexual porque me encajonaba. Nunca he pensado en alguien como una mujer o un hombre. Mis ojos comenzaron a abrirse en quinto o sexto grado. Mi primera relación sentimental fue con una chica".

A la revista Elle comentó que se considera pansexual, un término que engloba a aquellos que se sienten atraídos por las personas con independencia de su sexo. "Soy una persona muy abierta, soy pansexual".

Paso fugaz por el altar

La intérprete de "Wrecking Ball" lleva tiempo reinventándose. A sus 26 años, sus ciclos vitales son rápidos e intensos. Y la relación que ha mantenido con Liam Hemsworth, de 29 años, no ha sido una excepción. Durante casi una década, ambos han vivido entre idas y venidas. La cantante y el actor australiano se conocieron en 2009 durante el rodaje de "La última canción". En 2012 se comprometieron, pero cortaron un año más tarde. Finalmente se dieron el "sí quiero" a finales del año pasado en vísperas de Nochebuena.

Este mes, unas controversiales fotografías, donde aparecía besándose con la modelo Kaitlynn Carter, perturbaron la tranquilidad de su hogar y la separación fue inevitable. Un comunicado del representante de la intérprete de Malibú, después de hacerse públicas unas imágenes de las vacaciones de Cyrus en Italia con Kaitlynn Carter, de 30 años, confirmaba la ruptura. Ella desde un inicio dijo que no sería una esposa tradicional.

"Definitivamente no encajo en un papel de una ‘típica’ esposa. Ni siquiera me gusta esa palabra", declaró el pasado julio en una entrevista a la revista Elle. "Creo que es muy confuso para la gente que me case. Pero mi relación es única. Y no sé si alguna vez permitiría públicamente a las personas entrar en ella, porque es tan compleja, moderna y nueva que no creo que estemos en un momento en que la gente pueda entenderla. Quiero decir, ¿realmente piensan que estoy en casa con un maldito delantal preparado la cena?", continuó.

Ahora, tiene claro quién es y, con esta última ruptura tras solo ocho meses de matrimonio, parece encaminarse a quien siempre ha sido. Horas más tarde, ella misma reflexionaba en sus redes sociales sobre los cambios que había en su vida y, después, era el mismo Hemsworth quien le deseó "salud y felicidad".