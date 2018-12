Miley Cyrus recae en vicio por su madre

Miley Cyrus confesó que ha vuelto a fumar marihuana. Pero eso no es todo. La cantante señaló a su madre, Tish, como la responsable de su regreso al vicio.

En una nueva entrevista con The Sun, Cyrus reveló que ella y su colaborador en "Nothing Breaks Like a Heart", el aclamado productor Mark Ronson, "fumaron un poco" y que su madre les ayudó a conseguirla.

"Mi mamá me hizo volver", dijo a la publicación. La artista se había tomado un descanso de la marihuana. Según medios internacionales, Cyrus tenía aproximadamente un año sin consumirla.

"Cuando estoy trabajando, no creo que funcione en mi nivel más alto, más inteligente, más capaz de ser consciente y presente, por lo que no fumo cuando trabajo", expresó.

En septiembre pasado, ella explicó que quería mantener la "cabeza clara" para trabajar en su nueva música y su álbum "Younger Now".