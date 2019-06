Miley Cyrus sigue buscando su rumbo

En noviembre de 2018, los brutales incendios en California cambiaron la vida de Miley Cyrus. Su casa en Malibú se quemó por completo. El suceso, aunque traumático, fue el impulso definitivo en el proceso de reinvención que lleva años gestando y que culmina con varios estrenos como cantante y actriz.

El 31 de mayo presentó en directo en Barcelona su nuevo trabajo discográfico, "She Is Coming", como una de las estrellas del Primavera Sound. Y este miércoles 5 de junio regresa a lo grande a las pantallas de televisión como protagonista de uno de los nuevos capítulos de la prestigiosa serie de Netflix "Black Mirror". Su personaje, una particular estrella del pop en la era de la tecnología, da pie a una crítica a la industria que ella ha ayudado a construir junto con los responsables de la serie aportando sus experiencias personales. "Retrata la excesiva explotación a los artistas y cómo las cifras eclipsan a la parte creativa", avanza ella misma en el periódico The Guardian.

En busca de su centro

A sus 26 años, ha pasado por ciclos vitales rápidos e intensos. Ya ha triunfado, se ha reinventado, ha fracasado y empieza a resurgir.

El punto más álgido en su ascenso a la polémica llegó con su comentada actuación con Robin Thicke en los MTV Video Awards de 2013. Y, las consecuencias de ese twerking afectó su relación con Hemsworth, está terminó por romperse. Ellos no volvieron a unirse hasta 2016, ahora son esposos.

"Me sorprendo a mí misma con mis decisiones. A veces, incluso pienso: ¿por qué narices hice eso? o ¿qué me llevó a ese punto? ¿Qué? ¿Por qué?", confesó en febrero a Vanity Fair, tras conquistar de nuevo las portadas de las revistas.

Las decisiones tomadas en su carrera han sido la causa oficiosa de ruptura en casi todas las ocasiones en la que la pareja se ha separado. Ella lo explicaba a su manera en Harper’s Bazaar: "Necesitaba cambiar. Y cambiar mientas la otra persona no lo hace en la misma dirección es demasiado complicado. De repente, te sorprendes pensando del otro: Ya no te reconozco. Tuvimos que volver a enamorarnos el uno del otro".

Para seguir el camino al éxito se apoyó en el productor de Amy Winehouse, Mark Ronson. Él ha ayudado a la cantante a rendir homenaje a su madrina, Dolly Parton, sin salirse de los sonidos actuales en el tema "Nothing Breaks Like a Heart" y "She Is Coming", el primero de los tres sencillos que lanzará en 2019.

Tras tempestades, incendios y algún tiempo para la calmada reflexión, Cyrus parece ahora burlarse a través de su personaje en "Black Mirror" del papel que ha representado en la cultura popular en los últimos años.