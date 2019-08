Miley Cyrus tras su separación de Liam Hemsworth: "el cambio es inevitable"

La reciente separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth ha sorprendido a los seguidores de la cantante y el actor, quienes llevaban tan solo ocho meses de casados. Al respecto, la intérprete de "Mother's Daughter" compartió un mensaje en el que transmite su tranquilidad a pesar del momento que vive.

A través de su cuenta de Instagram, Miley Cyrus escribió: "No luches contra la evolución porque nunca ganarás. Como lo alto de la montaña en la que estoy, que alguna vez estuvo bajo el agua conectada con África, el cambio es inevitable".

Además, se refirió a la naturaleza, diciendo: "Los Dolomitas no se crearon durante la noche, fue durante millones de años que se formó esta magnífica belleza. Mi padre siempre me dijo: 'La naturaleza nunca se apresura, pero siempre llega a tiempo' … eso llena mi corazón de paz y esperanza sabiendo que es verdad. Me enseñaron a respetar al planeta y su proceso y ahora estoy comprometida a hacer lo mismo conmigo", finalizó.

La separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth se confirmó por medio de la declaración de la representante de Cyrus a la revista People. "Siempre en evolución, cambiando como socios e individuos, han decidido que esto es lo mejor mientras se enfocan en sí mismos y en sus carreras. Todavía siguen siendo padres dedicados de todos los animales que comparten, mientras toman amorosamente este tiempo aparte. Respeten su proceso y privacidad", cita People.

Cyrus y Hemsworth se conocieron en el set de la película "The Last Song" en 2009 y tuvieron idas y vueltas. Fue en diciembre del 2018 cuando se casaron en una íntima celebración en Franklin, Tennessee.