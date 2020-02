Millie Bobby Brown crece como la espuma

Tenía 12 años cuando los reflectores comenzaron a asaltarla. Todo ocurrió justo con el estreno de la primera temporada de "Stranger Things" la serie de Netflix que ha recibido 18 nominaciones al Emmy y en donde interpreta a Eleven, una niña con habilidades psíquicas y comunicativas.

Luego de su debut -en 2016- la vida de Millie Bobby Brown dio un giro completo y sus pasos comenzaron a ser doblemente observados, tanto que ella misma ha tenido que hacerse respetar. Asegura que está cansada de que la vean como una adulta cuando sigue siendo una joven en plena transición, hubo quienes afirmaron que ya se había hecho retoques estéticos o que se había inyectado bótox. De hecho, en el último año, ha tenido que enfrentarse a la sexualización de su cuerpo en repetidas ocasiones.

Fue precisamente el miércoles, en su cumpleaños, que publicó en su cuenta de Instagram un video con los momentos más representativos para ella. "Sí chicas, 16. Los 16 se han sentido como si hubiesen tardado mucho tiempo en llegar. Siento que el cambio necesita producirse, no solo para nuestra generación, sino para la próxima. Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños podamos creer y tener éxito", escribió Mills, como se hace llamar frente a sus millones de seguidores.

"Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que lo que han hecho ha sido causarme dolor e inseguridad. Pero nunca me van a derrotar. Voy a continuar haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje en busca del cambio", continúa en la misma publicación.

Como toda una chica de su generación, las redes sociales son su herramienta. Abrió una cuenta en Twitter, pero duró poco tiempo activa. Tuvo que cerrarla tras un meme que la acusaba de ser homófoba. Hechos así la llevaron a plantarse frente al podio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Millie se convirtió en embajadora de UNICEF para luchar por los derechos de los niños y el año pasado dio un discurso frente a la Convención de los Derechos del Niños. Abordando explícitamente sobre el acoso en las redes sociales ya que se ha convertido en el perfecto escenario para una nueva forma de bullying. "Es un sentimiento terrorífico mirar tu teléfono y ver que los mensajes que la gente te está mandando están llenos de odio y agresividad e incluso con amenazas", contó emocionada en aquella ocasión.

"Muchos de ellos son extraños y anónimos trolls de internet. Y como todos los acosadores, ganan su poder quitándole el suyo a otros, haciéndoles sentir asustados y sin esperanza, como me ocurrió a mí. Yo fui afortunada. Con la ayuda de mis amigos, mi familia y la gente de mi alrededor fui capaz de superar esos sentimientos negativos y recuperar mi poder", añadió.

Haciendo crecer su imperio

Sin darles gusto, estas experiencias solamente la han empoderado más. Es de las más jóvenes en hacer de sí misma toda una marca. Además de ser musa de firmas como Burberry, Chanel o la casa de joyería Pandora; creó su propia firma de gafas de sol en colaboración con Vogue eyewear. Regla número uno: "Amate como eres", replica en su campaña de estos accesorios inspirados en los años ochenta.

"No permitiré que nada bloquee mi paso", dice la descripción de su cuenta en Instagram y otra prueba de ello es que ya emprendió su línea de maquillaje y cuidado de piel. Se llama Florence by Mills y entre sus productos los usuarios pueden encontrar sombras, labiales y mascarillas nutritivas ideal para el cuidado de una piel en pleno cambio. Ella misma la impulsa y graba videos con tutoriales cortos.

Respecto a la actuación, pronto la verán de nuevo en la cuarta temporada de "Stranger Things" que se grabó en Rusia. "Godzilla vs. Kong" ya se encuentra en post-producción, y se espera llegue a las salas de cine en noviembre. También ha rodado "Enola Holmes", una película que está inspirada en libros de la escritora Nancy Springer donde habla sobre las aventuras de la hermanita del detective Sherlock Holmes.