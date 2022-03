Miniserie “Las pupusas” será transmitida por Amazon Prime Video

La miniserie “Las pupusas” estrenará en la plataforma de streaming Amazon Prime Video a finales de marzo para Esta Estados Unidos y para Inglaterra, y luego llegará a Latinoamérica y Europa, así lo confirmó Héctor Mojica, director de este proyecto audiovisual.

“Se va transmitir en Amazon Prime en Estados Unidos y en Inglaterra en la primera etapa, a finales de marzo, todavía estamos en pláticas sobre que plataforma de la misma importancia a nivel mundial va a transmitirse en Latinoamérica y Europa”, reveló el director a LA PRENSA GRÁFICA.

La miniserie “Las pupusas”, tiene cuatro capítulos y busca exponer El Salvador a nivel mundial, no incluye únicamente el tema culinario, según Mojica, es un homenaje al país y sus habitantes, relata la historia detrás de la comida típica, y también incluye paisajes, tradiciones y música locales.

Además, Mojica, confirmó a este medio que la miniserie “Las Pupusas” tendrá una segunda temporada que será filmada en Europa.

“Como director me siento muy orgulloso que esto se haya dado. Iniciamos esto como un sueño y ahora lo vemos materializado, no imaginábamos la respuesta de la gente y me llena de mucho orgullo representar a El Salvador a través de este proyecto audiovisual que lo va a ver el mundo entero”, dijo a LA PRENSA GRÁFICA.

Este martes 8 de marzo será la premier de la miniserie, en Estados Unidos. El estreno está programado para finales del mes.

La premier de “Las pupusas” llegará a varias ciudades de Estados Unidos y también a Milano, Italia, gracias a Gomez Productions, en los próximos días. El equipo de producción también planea una premier en El Salvador a finales de marzo.

La filmación de la miniserie duró 16 meses y recorre varios escenarios del país. En los primeros tres capítulos se narra desde El Salvador y en el cuarto desde Estados Unidos.