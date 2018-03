Mira cómo se despidió Emilia Clarke del rodaje de “Game of Thrones” (+VIDEO)

La actriz británica Emilia Clarke, que interpreta a Daenerys Targaryen dentro de la serie “Game of Thrones”, terminó de grabar la séptima temporada de la serie y se despidió del rodaje por medio de una video que subió en su cuenta de instagram. Dentro de la grabación la actriz sale cantando el tema "I Believe I Can Fly" del cantante estadounidense R. Kelly.

En la publicación del video, la actriz además de cantar aprovechó para revelar que la nueva temporada de “Game of Thrones”, que se transmite por HBO, será impresionante. "Ese sentimiento cuando como mucho estás a un día de terminar la séptima temporada. CREO QUE ESTA VA A SER IMPRESIONANTE", expresó Emilia Clarke.



<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.33660130718954% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQDT12MlM2y/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">That feeling when at last you're a day away from wrapping season 7. I BELIEVE THIS ONES GONNA BE A MIND BLOWER... #itakemyjobseriouslyiSWEAR...</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Un vídeo publicado por @emilia_clarke el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-03T13:49:39+00:00">3 de Feb de 2017 a la(s) 5:49 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

De la séptima temporada aún no se conocen muchos detalles, sin embargo, según medios internacionales hace algunos Tyrion Lannister (interpretado por el actor estadounidense Peter Dinklage) filtró por error una imagen en donde se muestra el Pozo de Dragones (grabado en Sevilla, España) y la locación de King’s Landing en ruinas.

Aún se desconoce la fecha oficial del lanzamiento de la nueva temporada y el trailer oficial de la misma, pero mientras tanto Emilia Clarke ha aprovechado sus vacaciones para apoyar una campaña contra el cáncer, exactamente el siete de febrero que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer.



<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQGJwXPl1kr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">For all those we know and especially all those we miss.... I'm privileged to suppprt #WorldCancerDay on 4 February by wearing my Unity Band, every #ActofUnity helps @cr_uk to beat cancer. Please, go out and get yours now, let's get a step closer to ending the heart ache of wishing you'd caught it sooner. #beaheroforthenextgeneration Cruk.org/worldcancerday</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por @emilia_clarke el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-04T16:19:14+00:00">4 de Feb de 2017 a la(s) 8:19 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Emilia Clarke también tendrá tiempo para participar en la película de la saga “Star Wars”, tal como lo confirmó el año pasado.