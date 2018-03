Mira cómo sorprendió a todos la serie House of Cards durante la investidura de Trump

Lee también

Como si Frank Underwood se hubiera propuesto robarle el protagonismo a Donald Trump en el día más esperado de toda su vida, la popular serie de televisión “House of Cards” lanzó el tráiler de su quinta temporada, la cual fue confirmada para el próximo 30 de mayo del presente año. El lanzamiento se produjo durante el desarrollo de la investidura presidencial de Donald Trump, quien ha sido comparado con la figura de Underwood por su carácter e incertidumbre política.El tráiler muestra la imagen de una bandera de Estados Unidos invertida, mientras las voces de varios niños rezan el juramento presidencial, con un escenario gris y bastante oscuro, presagiando el panorama de la serie para su próxima temporada. House of Cards ha sido altamente celebrada por la crítica cinematográfica debido a su trama sobre relaciones de poder y la concepción de la política desde sus puntos más oscuros.El lanzamiento se confirmó para el próximo 30 de mayo, fecha en que House of Cards volverá a revelarnos cómo ha sido el camino de Frank Underwood y el desarrollo de su particular forma de hacer política.