Mira con quién fue vista Selena Gómez en un apasionado beso

Selena Gomez and The Weeknd spotted in Santa Monica pic.twitter.com/g5kMmKSte9 — Selena Gomez News (@SelenaHQ) 11 de enero de 2017

Selena Gomez and The Weeknd spotted kissing in Santa Monica pic.twitter.com/Wy2r6DgjR1 — Selena Gomez News (@SelenaHQ) 11 de enero de 2017

Lee también

Las calles de Santa Mónica y sus respectivos paparazzis fueron testigos de cómo Selena Gómez y Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, se besaron apasionadamente, lo cual fue captado y divulgado en varias fotografías. Las imágenes reflejan una aparente cita romántica de ambos, quienes disfrutaron de un paseo a la luz de las estrellas y compartieron varios momentos de abrazos y caricias antes de que llegaran los besos.Esto sucede luego de que varias semanas atrás muchos medios internacionales de espectáculos comenzaran a presagiar una posible reconciliación entre Bella Hadid y The Weeknd, así como también aseguraban que Selena Gómez volvería con Justin Bieber. Sin embargo, ambos protagonistas de estos rumores decidieron juntarse y dar el primer “boom” del año para el mundo del espectáculo.En las últimas horas, las fotografías de Selena y Abel han sido viralizadas en Twitter, Facebook e Instagram, aunque todavía no se sabe si se trata de una relación oficial o de una simple química de una noche romántica. Sin embargo, tras estas fotografías, ambos tienen el honor de ser una de las primeras parejas mediáticas de este 2017.