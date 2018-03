Mira la nueva “vocación” de la quinceañera Rubí Ibarra

Aclarando estoy estudiando actuación y canto, No he dejado mis estudios. Hola amigos pues que creen me estaré presentando en México en Carnavales presentaciones firmas etc. Una foto publicada por Rubi Ibarra Garcia (@rubibarraoficial) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 5:08 PST

Todos la recuerdan como la quinceañera más famosa del mundo, algo que comenzó con aquel video de invitación a su fiesta de XV Años en San Luis Potosí, México. Sin embargo, tras la celebración, cargada siempre con la polémica propia de todo el entorno en que fue realizada, Rubí Ibarra ha elegido una nueva carrera para su vida.Se trata del modelaje, la actuación y el canto. Así lo ha confirmado la propia Rubí desde su cuenta personal en Instagram. “Aclarando estoy estudiando actuación y canto, No he dejado mis estudios. Hola amigos pues que creen me estaré presentando en México en Carnavales presentaciones firmas etc”, publicó la joven mexicana, acallando las críticas sobre ella que comenzaban a colocarla como una persona “sin mayores aspiraciones”, como varios medios de comunicación de su país habían asegurado tras su fiesta de cumpleaños.Para hacerlo más oficial, Rubí abrió su nueva cuenta, para colocar sus fotografías como modelo profesional y promocionarse en el mundo del espectáculo. Rubí Ibarra saltó a la fama del mundo luego de que su padre, Crescencio, publicara un video en Facebook donde invitaba “a todo el que quiera acompañarnos” a la celebración de la fiesta de 15 años de su hija.La viralización del video, la confirmación de estrellas del espectáculo y la llegada de la prensa del mismo rubro a dicha celebración, realizada el pasado 26 de diciembre de 2016, la convirtió en el centro de atención, no sin antes crear polémica y debate por la forma en cómo esta situación había cobrado mayor importancia que una serie de medidas en el gobierno mexicano que marcaban la profunda crisis en la que se encuentra actualmente.Durante la fiesta, una persona falleció y otra resultó herida en la carrera por “la chiva” de diez mil pesos que Crescencio había ofrecido en el video de invitación. Además, la madre de Rubí llamo “animales” a los periodistas por el “acoso” al que habían sometido a su hija. .