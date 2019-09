"Mis primeros tres papeles fueron de trabajadora del hogar", esto dice Jennifer López sobre su carrera

En el nuevo drama "Estafadoras de Wall Street" ("Hustlers"), Jennifer López interpreta a Ramona, una exbailarina emprendedora que maquina un plan para sacarles dinero a sus antiguos clientes.

Antes de que López desfilara en la alfombra roja para el estreno de la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto, se dio un tiempo para responder preguntas de personas que leen de The New York Times sobre sus películas, su música y su familia. A continuación, están los fragmentos editados de sus respuestas.

¿Qué te atrajo del papel de Ramona? ¿te pareces a ella?

Sí pienso que Ramona y yo tenemos algunas cualidades similares. Del lado bueno están su potencia, su manera de apoderarse del escenario, sus cualidades maternales. Yo también soy así. Así que hubo partes de ella que entendí al 100 por ciento, pero también hubo partes de ella para las que tuve que buscar inspiración en otros lados. Como su avaricia, el hecho de que está casada con el dinero. Lo que me atrajo del papel es que es algo que nunca había hecho realmente. Pienso que siempre he interpretado a la chica buena con algunos problemillas, pero nunca a la mala.

¿Te veremos dirigiendo una película en el futuro próximo?

Lo estoy pensando. El momento se va acercando. En las últimas películas y programas de televisión que hemos producido y en los que he protagonizado y trabajado, he ayudado en todas las áreas involucradas en el plató. Toda la gente a mí alrededor ya me ha dicho: "Deberías estar dirigiendo". Pero sé que tendría que estar concentrada en un solo proyecto durante mucho tiempo, y yo soy alguien que hace y deshace. Pero bueno, la respuesta breve es sí, en el futuro próximo, pero no sé cuándo.

¿Tu experiencia previa en la danza te ayudó para aprender a bailar en el tubo?

En cierta forma ayudó porque entiendo mi cuerpo, así que no es como que me moviera con torpeza. Pero la acrobacia y la técnica fueron algo totalmente nuevo. Fue como aprender a andar en bicicleta a los 40 años. Pero no solo tienes que aprender a subirte en ella, sino que también aprender los trucos. Los trucos son un poco dolorosos.

Tuve una maestra, Johanna Sapakie, que es del Cirque du Soleil y además vive en Las Vegas, así que entiende bien cómo son los centros nocturnos de estriptís. Me dio un curso intensivo porque se necesitan años para dominar esto, y yo tuve que aprenderlo en seis semanas, al menos lo suficiente para hacer una coreografía de tres o cuatro minutos en la que pareciera que llevaba toda la vida haciendo esto. Ese fue el reto.

¿Qué consejo le darías a la versión joven de ti misma?

Me diría que no voy a estar sola, así que no hay que tener prisa por casarse o iniciar relaciones. No es que me arrepienta de mis pasos. Siento que ese era el camino que debía recorrer. Tenía mucho que aprender y mucho que sanar, pero me diría: "No vas a estar sola, así que no tengas miedo. Te va a ir bien por tu cuenta".

¿Cuáles son las tres cosas sin las cuales no puedes estar un día?

Hablar con mis hijos, uno. Dos, mi teléfono. Tres, hablar con Álex (Rodríguez, su prometido).

¿Sientes que hay un más compromiso con promover mayor diversidad?

No pienso que eso se haya estancado. Pienso que es un trabajo en desarrollo. ¿Ya está como creo que debería estar? No. Cuando empecé, pienso que mis primeros tres papeles fueron de trabajadora del hogar. Después de eso la gente empezó a reconocer mi talento. Poco a poco vas rascando y rompes el papel en el que la gente te quiere encasillar. Me parece que ahora hay más representación de la comunidad latina, pero también hay que apoyar a nuestra comunidad para que se hagan más cosas. Porque al final del día se trata del dinero. Esto es un negocio.