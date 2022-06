Miss BumBum asegura que Piqué le pedía las medidas de su cuerpo

Gerard Piqué, el defensa central del reconocido Fútbol Club Barcelona, se encuentra en el ojo del huracán después de que las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez de ‘El Periódico de Catalunya’ aseguraron que el deportista le había sido infiel a Shakira.



Ante el escándalo, Suzy Cortez, más conocida como Miss BumBum, habló sobre su relación con el deportista y los mensajes que en algún momento recibió de Piqué, en los cuales le pedía el tamaño de su cola.

Los rumores de una supuesta separación de Shakira y Gerard Piqué son cada vez más fuertes. La prensa española se ha encargado de avivar la polémica que rodea a esta pareja, quienes en 2020 tuvieron una crisis matrimonial que indicaba la ruptura de la relación.

Sin embargo, las celebridades lograron conciliar y continuaron juntos, supuestamente, hasta hace unos días. De hecho, 'El Periódico', de España, aseguró que la cantante ya no vive con Piqué y varios internautas señalaron que el nuevo sencillo de Shakira ‘Te felicito’ iba dedicado a su esposo.

Ante la polémica, la modelo rompió el silencio y contactó a ‘El diario NY’, en el que aseguró que el futbolista le escribía mensajes poco agradables.

“Fue el que me mandó -mensaje- más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. @Shakira no se merecía esto”, declaró la Miss BumBum.

La mujer oriunda de Brasil recordó que se habían conocido a través del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, recordó Suzy Cortez.

Además, finalizó diciendo: “Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí”.