Miss Países Bajos perdió los estribos bailando "Single Ladies" en Miss Universo

Miss Universo debería haber considerado tomar en cuenta una nueva categoría para su concurso de este año: el premio a la candidata que conociera la coreografía completa de "Single Ladies", de Beyoncé. ¿Imposible? Definitivamente no.La representante de Países Bajos, Zoey Ivory, le ha caído en gracia a los usuarios de internet, luego que se hiciera viral un video de ella bailando la pegajosa canción en medio de todas las aspirantes -ataviadas en elegantes vestidos y tratando de mantener la buena postura-, durante un corte comercial de la competencia de belleza, llevada a cabo en Filipinas.De acuerdo con http://www.nydailynews.com/, Zoey, de 23 años, es una modelo y bailarina profesional de la "University of Education and Institute for Performing Arts".Varios de los presentes se dedicaron a grabarla con sus celulares y a alentar su buena vibra entre gritos y aplausos. En Facebook el video ha sido compartido cientos de miles de veces.