Miss Universo 2021 y la historia de Nadia Ferreira, Miss Paraguay, que perdió la vista de niña y casi muere

Nadia Ferreira sorprendió al mundo al ubicarse entre las mujeres más bellas de las que aparecieron en el certamen Miss Universo 2021. Si bien la modelo no ganó, pues la corona terminó sobre la cabeza de Harnaaz Sandhu (India), es considerada por muchos como una auténtica ganadora por haber llegado tan lejos.

La historia de lucha de Ferreira no empieza con Miss Universo, sino desde mucho antes. En un video publicado por la página web oficial del certamen, Nadia reveló momentos complicados de su infancia, la cual se vio marcada por problemas de salud.

Nadia Ferreira contó que ella nació con tortícolis congénita, por lo cual debió ser sometida a una cirugía cuando solo tenía 8 meses de edad. Pero sus problemas físicos no terminaron allí, pues al cumplir los 10 años debió hacerle frente a una dificultad que amenazó con terminar con su vida.

“Perdí parcialmente la vista, el oído y movilidad. Se suponía que moriría, literalmente, pero ahora estoy aquí y esto muestra mi fuerza. Esto (el problema de salud) me enseñó a no dejar de soñar”, dijo.

Estuvo cerca

Nadia Ferreira estuvo cerca de llevarse la corona. Minutos antes de conocerse la decisión final del jurado ella fue consultada por el presentador del show Steve Harvey sobre qué consejos le daría a las mujeres jóvenes para enfrentar las presiones del mundo actual.

“Yo he pasado tantas situaciones difíciles en mi vida, pero me he sobrepuesto a ellas. Por lo tanto, quiero que todas las mujeres y todas las personas que están viendo esto, en este momento, que se unan y hagan lo que tienen que hacer, porque lo pueden lograr. No importa cuál sea la situación, podrás sobreponerte a ella”, sostuvo.

Tras conocerse su derrota, la primera finalista y Miss Paraguay compartió un mensaje por medio de su cuenta en la red social Instagram en la cual agradeció a sus seguidores y a todos aquellos que la ayudaron a llegar al certamen y representar a su país.

“Me llevo en el corazón la unión de todo mi país, el gran aprendizaje y por sobre todo el amor de todo el mundo. Una de mis propósitos siempre fue llevar en alto mi bandera y que todo el mundo pueda saber más de Paraguay, nuestra cultura, costumbres y lo maravillosa que es nuestra gente, lo logramos” dijo Ferreira, que también es empresaria.