Moana en mar de aventuras

Disney trae a las salas de cine “Moana”. La historia se desarrolla hace 2,000 años en el antiguo Pacífico Sur. La protagonista es una joven que se embarca en una aventura en la que lucha por salvar a su pueblo. Pero no lo hace sola. A su lado está Maui, un semidios de la mitología polinesia al que Dwayne “La roca” Johnson presta su voz en la versión original. En el caso de la princesa Moana, es la actriz Auli'i Cravalho la que se encarga de la voz.El mar tiene un papel fundamental en la historia. Toda la travesía transcurre prácticamente en él. Además, Moana tiene una relación muy particular con el mar. Incluso, en una de las escenas más emocionantes, Moana literalmente habla con él. La película tuvo su estreno mundial en noviembre de 2016 y ha sido todo un éxito en los países en que se ha presentado. Eso no es todo. La cinta está nominada a dos Globos de Oro este año: mejor filme de animación y mejor canción original.Asimismo, la crítica internacional ha elogiado la propuesta. “Una delicia... Igualmente atrayente para los ojos, los oídos, el corazón y el sentido de la diversión, ‘Moana’ representa al más excelente Disney contemporáneo”, expresó Michael Rechtshaffen, de The Hollywood Reporter. De manera similar opina Peter Debruge, de Variety: “La película mantiene la tradición que hizo a Disney el líder de los cuentos de hadas animados”.Otro de los elementos que han destacado de Moana es su independencia, pasión y valentía. Los directores y guionistas de la cinta, John Musker y Ron Clements, dijeron a Efe que se trata de un personaje diferente a todos los que han hecho antes. “Ella es una heroína en un filme de aventuras”, afirmaron los creadores.