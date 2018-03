Moccia vuelve con libro “doloroso”

Lee también

Han pasado seis años desde su último encuentro y todo ha cambiado mucho. Step ha reconducido su vida, es un hombre de negocios exitoso y feliz, y por primera vez cree que tiene todo bajo control. Sin embargo, hay cosas que nunca cambian y cuando su camino se vuelve a cruzar con el de Babi, su vida da un giro de 180 grados.“Este es un libro muy doloroso para mí”, confesó el escritor italiano Federico Moccia en la presentación en Madrid de su última novela, “Tres veces tú”. Se trata de la tercera parte de la exitosa saga que comenzó con “Tres metros sobre el cielo” y que fue llevada al cine en España de la mano de Mario Casas, María Valverde y Clara Lago, algo que, según reconoció el autor, ayudó a dar a conocer la historia en Europa y Latinoamérica.Moccia comparó el sentimiento que tuvo al escribir esta novela a decir “te quiero” a un ser querido. “Es algo que sientes y que llevas mucho tiempo queriendo decir y que en un determinado momento, deseando que no sea demasiado tarde, lo dices”, explicó.“Tres veces tú” fue lanzada para responder a todos los interrogantes que quedaron abiertos desde la segunda parte, “Tengo ganas de ti”.Moccia contó que escribirla fue muy difícil, en primer lugar, por las expectativas que existían tras el éxito de las dos partes anteriores y, en segundo lugar, porque “no quería tomar una decisión” sobre el destino de sus personajes más queridos.Sin embargo, no tuvo más remedio, pues según contó, recibió durante años miles de mensajes de lectores de todo el mundo animándole a continuar la historia, aunque también admitió que tenía ganas de volver a encontrarse con Gin, Babi y Step.“Tres veces tú” está cargada de emociones, recuerdos, giros inesperados, lágrimas y, sobre todo, mucho amor. Aparecen nuevos personajes, aunque los viejos no caen en el olvido.Y los principales, Step, Babi y Gin, muestran que el tiempo también ha pasado por ellos. Ahora son personas adultas y maduras.