Modelo dominicana denuncia los insultos racistas contra las negras

La modelo dominicana Annibelis Báez denunció este lunes el racismo que existe hacia las modelos negras, a las que se critica en redes sociales por su color y rasgos étnicos cuando aparecen en diferentes publicaciones.



"Me siento totalmente enojada", dijo en un video colgado en su perfil de Instagram, en el que ha recibido diversas muestras de apoyo de sus seguidores.



Aunque afirma que no le importan las críticas y que ama su belleza, "sí enoja ver que algunos dominicanos critican el propio talento local", dijo.



"Chicas que estamos representando la bandera dominicana (...) en las mejores revistas" y trabajando para "las mejores marcas. No puede ser que aún exista el racismo", afirmó.



Insistió en que está "muy orgullosa de ser dominicana" y de representar a su país y se quejó de que entre quienes las insultan, hay personas que las llaman "haitianas".



"Nos llaman feas, nos llaman haitianas", afirmó, llegando a opinar que "se está ensuciando la raza dominicana" al considerar que la chica es de otro país por tener la piel oscura.



Además, se preguntó "cómo un dominicano puede criticar a una modelo que está triunfando en el mundo", recalcando que en otros países "aman" la belleza dominicana, "que es única".



Entonces, "cómo puede ser que en nuestro país, en vez de celebrar" el talento dominicano, se critique a una mujer por su raza, cuando "lo único" que las modelos dominicanas merecen, en su opinión, "es mucho apoyo y admiración".



A lo largo del video, Baez anima a sus compañeras de profesión a no dejarse avasallar, con frases como: "chicas, somos bellas. Sigamos triunfando, sigamos modelando y luchado por nuestros sueños" e invitó a que no se utilicen las redes sociales de forma negativa y para "menospreciar a un ser humano".



No es la primera vez que una modelo dominicana denuncia el racismo existente en el mundo de la moda y en la sociedad hacia las modelos de raza negra.



El pasado año, la reina de la belleza en República Dominicana Clauvid Daly relató que también tuvo que soportar que la llamaran "fea" y "haitiana", además de encontrarse con que algunos diseñadores de renombre se negaron a vestirla para el certamen de Miss Universo por ser negra.