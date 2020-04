Modelo mexicano Armando González cuenta el drama que vive por contagio del coronavirus y la posible muerte de su padre

El bailarín y modelo mexicano Armando González, “el Muñeco”, quien fuera novio de la popular Lorena Herrera, está viviendo días difíciles a causa del contagio del coronavirus que ya tiene contra las cuerdas a su padre y al menos uno de sus hermanos; mientras que él presume está infectado.

En comunicación con el programa “Venga la Alegría”, de su país, González informó que sus progenitores estaban en cuarentena y aún así fueron contagiados y ahora, su padre, se encuentra en estado grave del que no podrían volver.

“Mi papá y mi mamá los tengo en el hospital desde hace diez días, mi papá está en terapia intensiva con pocas probabilidades de vida”, dijo.

Contó que a su hermano “ya lo entubaron”. “Es una situación muy difícil, no sabemos cómo salir de esto, no tenemos las fuerzas ni las ganas de poder… para poder salvar a mi papá y a mi mamá, perdóname me siento muy mal”, detalló Armando al programa.

Amplió que sus padres viven en el centro de la Ciudad de México y no salían a la calle, precisamente para no contagiarse ,pero que la gente que iba a llevarles la comida, “los empleados de mis hermanos, posiblemente por ahí los contagiaron porque ellos estaba guardando la cuarentena muy bien”.

El modelo agregó que tiene otro hermano de 60 años pero él está un poco más estable, superando la enfermedad en casa.

A nivel personal, contó que un doctor no le quiso hacer la prueba para saber si tiene COVID-19 porque los veía muy bien.

“No nos quisieron hacer la prueba porque dicen que nosotros estamos muy bien, pero que hagamos como si lo tuviéramos. Tengo calentura que no pasa de 37, no tengo ningún otro síntoma”, aseguró el actor.

Reveló además que no pueden ir al hospital pues no pueden romper la cuarentena. “Mis papas están aislados, estamos en casa todos los hermanos, todos estamos haciendo la cuarentena para respetar la vida de los demás, no sabemos si estamos contagiados, pero sí tenemos algo de síntomas y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa y esperar a que esta cuarentena termine para poder ver lo que sigue”, comentó visiblemente afectado.