En el día de los [email protected] aproveche su tiempo, disfrute la amistad, crezca como ser humano, sea feliz sin presiones, tenga claro lo que quiere y principalmente lo que no quiere en su vida, ámeseeeeeee y tenga presente que el amor de pareja llegara a su debido tiempo. Saludos a quienes disfrutan de esta etapa que como todas tiene grandes ventajas, felicidades [email protected]!!! #love Una publicación compartida de Luciana Sandoval De Rubio (@lucianasandovalsv) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 3:24 PST

La presentadora de "Viva la mañana" aprovechó la fecha de San Valentin para pronunciarse sobre el hecho de estar soltero o soltera.“En el día de los [email protected] aproveche su tiempo, disfrute la amistad, crezca como ser humano, sea feliz sin presiones, tenga claro lo que quiere y principalmente lo que no quiere en su vida”, fueron algunas de sus palabras, para más adelante agregar “el amor de pareja llegara a su debido tiempo”.Y no, no está soltera. Aunque para el 14 de febrero no compartió fotos con su esposo, Sandoval disfruta de su matrimonio con el piloto Enzo Rubio. La pareja se casó en 2007 y se encuentran muy a gusto compartiéndo experiencias y viajes juntos.