Morgan Freeman volvió a pedir disculpas: "no es correcto comparar piropos con incidentes horrendos de abuso sexual"

El galardonado con el Oscar, Morgan Freeman dice que no atacó mujeres y que "no es correcto comparar piropos o chistes inoportunos con incidentes horrendos de abuso sexual".

"Estoy devastado porque 80 años de mi vida están en riesgo de ser socavados, en un parpadeo, por los reportes de los medios del jueves. Todas las víctimas de ataques y acoso merecen ser escuchadas. Y necesitamos escucharlas. Pero no es correcto equiparar horribles incidentes de agresión sexual con cumplidos o humor fuera de lugar", expresó.

El actor, emitió este comunicado el viernes por la noche en respuesta a un informe de la cadena CNN según el cual varias mujeres lo acusaron de conducta indebida. Una asistente de producción dijo que Freeman trató de levantarle la falda, la manoseó e hizo comentarios indeseados. Otras mujeres dijeron que Freeman hacía comentarios sobre sus cuerpos o las incomodaba con la mirada.

Freeman dijo que trata que la gente que lo rodea se sienta apreciada y cómoda. Dijo que en ocasiones hizo chistes y piropos. Dijo, en su comunicado, que evidentemente esos no fueron interpretados de acuerdo con sus intenciones.

"Pero también quiero ser claro: no creé entornos de trabajo inseguros. No agredí a mujeres. No ofrecí trabajos o ascensos a cambio de sexo. Y cualquier insinuación de que lo hice es completamente falsa”, declaró en su comunicado.