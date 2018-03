Mostró su espectacular figura (+FOTOS)

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Feb 15, 2017 at 5:32pm PST

Putting in WORK this holiday season in my @skechers #skechersdemistyle A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Dec 20, 2016 at 12:30pm PST

Cool chair A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Dec 10, 2016 at 1:40pm PST

I you Vancouver A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Aug 26, 2016 at 10:00am PDT

La artista y cantante estadounidense Demi Lovato ha compartido varias fotografías en las que aparece luciendo un cuerpo más sexi, luego de haber estado practicando kick boxing, tal como lo muestra en varias fotografías que ha publicado la artista en su cuenta de Instagram.Muchos de los fans de la exnovia de Joe Jonas la han animado y halagado la hermosa figura que ha obtenido con mucho esfuerzo. Anteriormente la artista sufría de bulimia y en una ocasión atacó a un grupo de bailarinas, debido a que no pudo controlar sus impulsos.Esta no es la única actriz que se ha aventurado a practicar deporte, puesto que anteriormente las actrices de Hollywood Keira Knightley, Penélope Cruz, Sarah Michelle Gellar, Jessica Alba, Eva Longoria y Angelina Jolie. Lovato participó en 2015 en una campaña para que las mujeres acepten su cuerpo y esto no les genere depresiones.