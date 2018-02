“Mozart in the Jungle”: Amor, música y ambición

El actor mexicano Gael García Bernal protagoniza esta comedia ganadora del Globo de Oro en 2016, luego del estreno de su primera temporada.

La trama de “Mozart in the Jungle” seduce a la pantalla chica por ambientarse en el mundo de la música clásica, con directores de orquesta y cantantes de ópera como personajes centrales, entre ellos el excéntrico y tímido maestro Rodrigo, encarnado por Gael, que se debate entre los lineamientos para sobresalir en la industria y los sentimientos personales.

“En comparación con los demás personajes que he hecho, creo que es de los más cercanos a mí”, dijo el intérprete en una entrevista el año pasado.

Tenemos mucha suerte de poder hacer una serie que honra a los músicos”.

Paul Weitz, Productor y director de la serie

La serie es original de Amazon y fue creada por Roman Coppola, basada en las memorias de Blair Tindall. En la cuarta entrega, el reparto estelar está conformado por Mónica Bellucci, Malcolm McDowell, Saffron Burrows, Bernadette Peters y Lola Kirke.

Mozart para la crítica

Este mes en Amazon la comedia narrará los altibajos de la prestigiosa Orquesta Sinfónica de la ciudad de Nueva York y retomará la historia de Hailey (Lola Kirke) una joven que lucha por conseguir un puesto en el exclusivo grupo, pero no será nada fácil. El sexo, las drogas y la música clásica conformarán una mezcla que servirá para ilustrar lo que pasa tras bambalinas, según medios.

El 16 de febrero estrenará la cuarta temporada de “Mozart in the Jungle” con 10 episodios. De los capítulos anteriores, la crítica valoró la versatilidad de ofrecer un humor diferente. “A pesar de que la propia Amazon la anuncia como comedia, no es de las de reírse de continuo, sino más bien de crear un ambiente de sonrisa agradable, aún para quienes no les gusta la música clásica, de la que no se abusa en ningún momento”, argumenta TV series USA.

Bernal sigue en el rol del director joven, precoz y apasionado que se sumerge en las dinámicas europeas de la música. “Muchos de nosotros no somos profesionales de la música y realmente nos sorprende que haya un amor por la serie y sus actores”, comentó el actor sobre el público.

“‘Mozart’ es una intrigante y fresca nueva comedia dramática”, describe por una parte Hollywood Reporter; “es romántica, divertida y fresca, lista para pegarte un atracón viéndola”, continúa Denver Post.

Lo profesional y el amor se verán amenazados. Esta temporada reflejará como una de las aspiraciones de Hailey como directora se verán opacadas mientras sigue con su relación con Rodrigo y esta se hace pública. También, Thomas (Malcolm McDowell) se unirá a una nueva orquesta en Brooklyn que pondrá a prueba a la determinada Gloria (Bernadette Peters).

8

nominaciones ha recibido para los premios Emmy, Globo de Oro y más galas. Fue victoriosa en 2016.

2014

Estrenó su primera temporada. Para crear el personaje de Souza, los creadores se inspiraron en el joven director venezolano, Gustavo

Dudamel.

La pasión aflora

Durante 10 episodios la cuarta temporada de “Mozart in the Jungle” mostrará qué ocurre en el ambiente de la música clásica, cuando no se está frente al público. Las plataformas de streaming cada vez están ganando terreno en la audiencia y Amazon da pasos agigantados con esta serie que toma a Gael García Bernal como Rodrigo De Souza. Un excéntrico director de orquesta.

Ficha

Nombre:

“Mozart in the Jungle”

Debut:

6 de febrero de 2014

Episodios:

40 lanzados.

Dirección:

Paul Weitz

Género:

Drama, comedia