Mrs. P!nk mira a los 40 desde la cima

Nacida en Pensilvania, Filadelfia (Estados Unidos) como Alecia Beth Moore, la cantante, compositora y actriz P!nk, desarrolló su gusto por la música a muy temprana edad, gracias a su padre, un veterano de la Guerra de Vietnam que tocaba la guitarra y le cantaba canciones cuando era niña. Esto ocurría hace cuatro décadas, pues la diva cumplió 40 años (el domingo 8 de septiembre).

Durante su adolescencia formó parte de diferentes conjuntos hasta que formó uno propio junto con otros dos jóvenes: el grupo de R&B, "Choice". Fueron fichados por una discográfica con la que Alecia empezaría toda su carrera en solitario en 1998, cuando se disolvieron.

Su nombre artístico, "P!nk", proviene del personaje que interpreta el actor Steve Buscemi en la película de Quentin Tarantino, "Reservoir Dogs" (1992), que era conocido como Mr. Pink.

Con diferentes géneros en su registro como el pop, rock, dance-pop, R&B contemporáneo o electropop, y una voz totalmente afinada para el éxito, lanza su primer álbum en abril del año 2000. Recibe el nombre de "Can't Take Me Home" e incluye temas que se hicieron muy populares como "There You Go" y "Most Girl".

Un año más tarde se produjo lo que fue su primer gran logro como artista. Compuso junto con Christina Aguilera el tema "Lil'Kim y My" la canción principal del filme "Moulin Rouge" (2001). "Lady Marmalade" era el título que recibió el sencillo y que se convirtió en el número de uno de las listas de diferentes países y le dio a P!nk su primer Premio Emmy.

Una de las artistas con más ventas

Todo esto le ayudó para seguir produciendo trabajos como "M!ssundaztood" (2001), "Try This"(2003) o "I'm not Dead" (2006), entre otros muchos, hasta llegar al octavo de sus álbumes de estudio: "Hurts 2B Human" (2019).

Este novedoso proyecto es el culpable de canciones como "Walk me Home" o "90 Days". No obstante antes de llegar aquí, ha disfrutado de grandes resultados y una extraordinaria acogida que tuvieron sencillos como "Try", "What About Us" o "Perfect", las cuales suman más de 700 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

En lo que respecta a los premios, la artista, tras 20 años de carrera musical, cuenta con tres Premios Grammy y cuatro Billboard Music Awards.

Igualmente, ha vendido más de 40 millones de discos de larga duración y 50 millones de sencillos en todo el mundo, convirtiéndose en una de las artistas con más ventas según el sistema de información de ventas Nielsen SoundScan.

Sin embargo la artista ha comentado en varias ocasiones que "el mayor premio son mis dos hijos". La mayor se llama Willow y tiene 8 años y Benjamín Jameson, con solo 2.

Los niños son ya famosos porque aparecen en el perfil de Instagram de su madre, que cuenta con algo más de seis millones y medio de fieles seguidores.

Ambos son fruto de su relación con el expiloto de motocross, Carey Hart, con quien lleva casada 13 años. El matrimonio pasó por dos distanciamientos que superaron, según la vocalista, "gracias a la terapia de pareja".