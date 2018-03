Muere Chuck Berry, uno de los "padres del Rock and Roll"

BREAKING: Legendary rock and roll songwriter and guitarist Chuck Berry dies at 90, St. Charles County Police Department says. pic.twitter.com/dKg6P2cAbX — ABC News (@ABC) 18 de marzo de 2017

Chuck Berry was among the first group of performers inducted into the Rock & Roll Hall of Fame in 1986: https://t.co/77lbbApZ1D pic.twitter.com/0jDBeA6O94 — ABC News (@ABC) 18 de marzo de 2017

Uno de los mejores guitarristas de la historia de la música y considerado como uno de los padres del Rock and Roll, Chuck Berry, falleció este día la edad de 90 años, según informaron medios estadounidenses como ABC News.Según fuentes policiales en Estados Unidos, la policía del Condado de St. Charles recibió una llamada de emergencia en Buckner Road Avenue, aproximadamente a las 12:40 de este día.Al acudir a dicha llamada, encontraron a un “anciano” que “no respondía y estaba inconsciente”. “Se le aplicaron técnicas de salvamento pero no pudo se revivido. La hora exacta de su fallecimiento se estableció a la 1:26 PM”, declaró la policía. Finalmente, el parte médico determinó, a falta de autopsia, que Berry sufrió un fulminante ataque cardíaco.Charles Edward Anderson Berry, mejor conocido como “Chuck Berry”, fue una de las más grandes leyendas del rock y recientemente había anunciado, en octubre del año pasado, que grabaría una nueva producción a pesar de su avanzada edad y sus constantes padecimientos físicos.La noticia fue confirmada por la esposa de Berry, Themetta Berry, quien aseguró que el propio Chuck presentía que su fallecimiento estaba cerca. "Mi querida, estoy envejeciendo, he trabajado en este disco por mucho tiempo, ¡ahora puedo colgar los zapatos!", dijo Themetta que su esposo le dijo en alguna ocasión.Chuck Berry es conocido por canciones como "Johnny B. Goode", "Maybellene", "Roll Over Beethoven", "Sweet Little Sixteen", "School Days", "Rock and Roll Music" y "Memphis, Tennessee". Con sus melodías pegadizas, letras ingeniosas y riffs de la guitarra de la marca registrada, Berry ha tenido un impacto inmensurable en la historia del rock. Adeás, los Rolling Stones y los Beatles lo declararon como una influencia directa en su música.