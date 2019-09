Muere José José, “El Príncipe de la Canción”

El cantante mexicano José José murió este sábado, a la edad de 71 años, según la periodista Ana María Canseco. Su muerte ocurrió en un hospital de Florida (Estados Unidos), luego de batallar contra un tumor canceroso de páncreas que le fue detectado en marzo del 2017.

Su deceso vino a pesar de los múltiples tratamientos médicos a los que se sometió y en los que lo acompañó su familia. El 7 de febrero, su hija Sarita Sosa lo ingresó a un hospital de Miami, en Estados Unidos, en un intento por mejorar su salud.

José José deja un legado musical construido durante 50 años de carrera, que incluye más de 250 millones de discos vendidos.

Cuando nació en 1948 en el seno de una familia de músicos sus padres lo llamaron José Rómulo Sosa Ortiz. Sus inicios en el ámbito artístico se remontan a su adolescencia, cuando comenzó tocando la guitarra y luego se unió a un trío de jazz y bosanova donde cantaba y tocaba el bajo y contrabajo.

Pero fue su interpretación de la canción "El Triste" en el II Festival de la OTI en 1970 lo que propulsó su carrera hasta convertirse en un referente de la canción romántica.

El astro, cuyo nombre artístico es José José, luego fue reconocido a nivel internacional como “El Príncipe de la Canción”.

Hace un tiempo dio una entrevista a Vanity Fair, donde expuso sus facetas personales y habló de los problemas del alcoholismo que enfrentó en diferentes etapas de su vida. “Cuando te traiciona una mujer, te refugias en tus amigos; cuando te traicionan tus amigos, te refugias en la botella. Es muy doloroso. Yo he andado cargando traiciones (que) no me quiero ni acordar porque me vuelve a doler”, dijo a la revista.

En esa ocasión confesó que dentro de sus intenciones no se encontraba dedicarse a la música, pero sus maestros fueron clave.

Tras conocerse la noticia de su muerte, varios artistas le han dedicado palabras en redes sociales.

Este día es muy triste para todos los artistas que tuvimos la suerte de compartir momentos con José José. Descansa en paz querido amigo. — JULIO IGLESIAS (@JulioIglesias) September 28, 2019

Apenas antier vimos en la televisión esta escena y me impactó, guardé la foto y en oración por JOSÉ JOSÉ DTB!❤️ pic.twitter.com/5A11o32JoU — Verónica Castro (@vrocastroficial) September 28, 2019

Lamentando mucho la partida de José José sin duda alguna uno de los grandes de la música, su voz sonara por siempre en nuestros corazones. Que en paz descanse.#JoseJose #ElPrincipeDeLaCancion #QDEP pic.twitter.com/OdrAW4FbvQ — JUANES (@juanes) September 28, 2019