Muere Reg Cathey, conocido por "House of Cards"

El actor estadounidense Reg E. Cathey, conocido por sus participaciones en House of Cards y The Wire, murió este viernes tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón.

La noticia la dio a conocer el creador de The Wire, David Simon. "No solo fue un maestro como actor, sino uno de los seres humanos más encantadores con los que he compartido largos días en un set", escribió el productor en su cuenta de Twitter.

El portal de espectáculos TMZ informó, en tanto, que Cathey, de 59 años, falleció en la ciudad de Nueva York rodeado de sus seres más cercanos.

En House of Cards personificaba a Freddy Hayes, dueño de un local de venta de carne a la barbacoa y confidente del presidente Frank Hayes. Beau Willimon, creador de la exitosa serie aseguró en las redes que Cathey "estaba repleto de vida, generosidad, humor, dignidad y era un fuente de talento".

"Era querido por todos los que tuvimos la suerte de conocerle y trabajar con él. Lo echaremos mucho de menos", resaltó.

Luego de una extensa carrera en teatro y televisión, en 2015 Cathey fue galardonado con el Emmy, justamante por su desempeño en House of Cards, imponiéndose en una terna de la que también formaban parte Alan Alda, Beau Bridges y Michael J. Fox. Ya en 2014 y 2016 había sido nominado a los mismos premios, pero había vuelto de la ceremonia con las manos vacías.

Si bien su rol de Freddy Hayes es el que lo catapultó a la fama a nivel mundial, hubo otro papel muy importante en su carrera. En el drama The Wire le daba vida a Norman Wilson, un periodista reconvertido en político de Baltimore. También había conseguido gran popularidad por su labor en el drama carcelario de HBO Oz, en la piel del inescrupuloso alcalde Martin Querns.

Con su característica y profunda voz, el actor también brilló en la pantalla grande en películas como American Psycho, Los Cuatro Fantásticos, El Maquinista, Seven y SWAT. En la televisión, participó de Grimm, Banshee, S tar Trek: la nueva generación y Lights Out, entre otros programas.

Sus últimos trabajos fueron en la serie Outcast y en el filme para televisión The Immortal Life of Henrietta Lacks.