Muere William Peter Blatty, creador de “El Exorcista”

William Peter Blatty, who scared millions with best-selling novel and Oscar-winning movie "The Exorcist," has died — CNN (@CNN) 13 de enero de 2017

Su novela fue convertida en película en 1973 y, con ello, se dio origen a la película de terror más exitosa de todos los tiempos. Este día, la cadena informativa CNN fue la primera en informar del fallecimiento de Willaim Peter Blatty, escritor y cineasta estadounidense, quien escribiera la novela “El Exorcista” en 1971 y que, dos años más tarde, colaborara como escritor y guionista en la adaptación al cine de esta pieza literaria.Blatty falleció ayer por la noche en el Hospital Bethesda, en Maryland, Estados Unidos, a los 89 años de edad. La noticia de su fallecimiento fue dada por Julie Alicia Blatty, esposa del fallecido.William Peter Blatty fue el creador de la novela que dio origen a la exitosa película de terror (Foto: CNN)Según la viuda de Blatty, William falleció producto de “un mieloma múltiple, una forma de cáncer de sangre, sólo fue diagnosticado el mes pasado". "Estuvimos casados ​​por 33 años”, agregó la viuda del escritos. Blatty es mejor conocido por la novela best seller de 1971 The New York Times "The Exorcist", y la adaptación de la película del libro, lanzado en 1973, en la que sirvió como productor y escritor.“El Exorcista”, narra la historia de terror sobre una niña, interpretada en el cine por la actriz Linda Blair, que estaba poseída por un demonio. La película fue nominada para diez premios de la Academia, ganando por Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Guión Adaptado.