Mujer se despojó de su ropa en concierto de Ricardo Arjona. ¿Qué hizo el cantante?

El concierto que Ricardo Arjona ofreció este sábado 9 de abril en Dallas, Texas, tuvo una sorpresa que ni siquiera el artista imaginaba. Justo en el momento en el que el guatemalteco empezó a cantar el tema Desnuda, uno de los más emblemáticos, una asistente empezó a quitarse su ropa.

El hecho quedó plasmado en un video en el que se nota la consternación de los otros asistentes. La mujer de repente empezó a despojarse de sus prendas desde el asiento en el que disfrutaba del recital que Arjona realizó luego de haber suspendido presentaciones en Europa tras enfermarse de covid-19, informa People en Español.

La joven de identidad desconocida fue protagonista de una inesperada situación cuando se empezó a quitar la roa justo en el momento en el que Ricardo Arjona interpretó el tema 'Desnuda'. Foto: Captura de pantalla

En un video compartido en el Instagram de El gordo y La flaca, se aprecia a la joven mujer, quien está ubicada en una de las primeras filas, se subió a su silla y desde ahí canta a todo pulmón mientras permanece en lencería blanca: lleva un corset y un pequeño bikini.

En la parte inferior de sus piernas, se ve el pantalón que recién se había quitado. En la grabación se nota cómo las personas a su alrededor en lugar de grabar al artista, inmortalizan la inesperada iniciativa de la fanática.

¿Qué hizo Arjona?

Durante su gira Blanco y Negro tour, Ricardo Arjona ha complacido a sus fanáticas y hace algunas semanas se viralizó un video en TikTok en el que una fan estaba en el concierto y le hizo videollamada a su madre, quien no pudo asistir, para que también disfrutara del espectáculo.

El artista se percató y tuvo el gesto de tomar el celular y cantarle directo a la señora que le escuchaba desde la sala de su casa. Si bien no se precisó quiénes eran las protagonistas, el memorable recital se realizó en Cuba.

Pero volviendo al hecho de este 9 de abril, Ricardo Arjona está acostumbrado a diversas muestras de afecto y admiración por parte de las fanáticas, ¿cómo reaccionó Arjona a esta inesperada acción de la fanática que se despojó de sus piezas de vestir? La actitud del cantante, que ha sido aplaudida, fue actuar con naturalidad y continuar con el concierto sin inmutarse.

Mientras ella cantaba el tema y bailaba (e incluso interpretaba la letra) subida en su silla, él coreaba como siempre la canción que dice: “Desnuda, que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura. Desnuda, que la naturaleza no se equivoca y si te hubiese querido con ropa, con ropa hubieses nacido”.

Sobre Blanco y Negro

Ricardo Arjona realiza la gira en la que presenta Blanco y Negro, el disco que para él es el mejor de su vida. Asi lo asevera en el libro homónimo en el que se desnuda como creador y persona.

“Básico, como el blanco y negro de las cosas, fue grabar en el legendario estudio Abbey Road donde tantas obras maestras vieron luz, contar a 1, 2, 3 y 4 y grabar como en los viejos tiempos 24 canciones nuevas, dispuestas de buena manera a hacerse viejas en las manos de quien las haga suyas. Afuera no sé bien qué es lo que pasa, no sé bien qué es lo que suena, pero sé perfectamente que me importa un carajo. Blanco y Negro es el mejor disco de mi vida y sin duda el mejor trabajo de los Arjona desde aquel 1855, cuando nací”, aseveró.