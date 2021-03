Mujeres que vivieron por la música

La industria musical a lo largo de la historia ha tenido mayor representación masculina que femenina, sin embargo, existen mujeres que hicieron cambios significativos no sólo en la forma de hacer música, sino que se abrieron paso y trazaron el camino para las nuevas generaciones.

Es por ello que hoy hablaremos de esas mujeres que movieron el mundo de la música, que aportaron su talento y marcaron un antes y un después en la industria. Esta es una pequeña lista de las mujeres más destacadas e influyentes de la historia antigua y reciente.

La realidad

Es bien conocido que el papel femenino dentro de la música es significativamente menor con respecto al hombre, algo que se agudiza aún más dependiendo de los géneros musicales.

Un claro ejemplo de ello es la reducida representación femenina en la música electrónica, hiphop y rock.

Datos provenientes de Deezer revelan que apenas el 4% de los 100 artistas electrónicos más escuchados lo conforman las mujeres. Además, en las categorías de hiphop (7% de los 100 principales) y rock (también 7%) siguen sin lograr la diversidad.

Por lo anterior y para hacer frente a este reto de lograr una participación más equilibrada, Deezer ha decidido apoyar activamente a las artistas lanzando una nueva serie exclusiva de contenidos de mujeres.

"Women behind the music" es la nueva playlist que promocionará a las compositoras, productoras y artistas que escribieron, produjeron o interpretaron éxitos internacionales.

"Cada mujer contará con su propia playlist, con algunos de los temas musicales más conocidos de los que formaron parte. Daremos a conocer a artistas talentosas, como Tayla Parx, Julia Michaels, Diane Warren y WondaGurl", informó la plataforma.

Maria Anna Mozart

(1751- 1829)

Seguramente su apellido te dice mucho y estas en lo correcto, es la hermana mayor de Amadeus Mozart. Anna comenzó su vida en la música a los cinco años cuando su padre le enseñó a tocar el piano. Tanto Anna como Amadeus fueron a muchas ciudades y tuvieron éxito, pero al crecer, Anna fue obligada a dejar la música porque había llegado a edad de casarse. Se dice que realizó muchas composiciones y que su talento era mayor al de su hermano.



Clara Schumann

(1819- 1896)

Fue una compositora y pianista alemana considerada una de las mejores de la era romántica, compuso piezas en solitario como un “Concierto para piano”, diversidad de canciones y piezas de cámara.

Clara recibió desde muy pequeña clases de piano, canto, violín, e idiomas que a la edad de 9 años la llevaron a realizar un debut exitoso que la condujo a diferentes ciudades europeas acompañada de su padre. Por sus interpretaciones fue elogiada por grandes compositores. Fue una de las primeras pianistas en actuar de memoria y lo convirtió en el estándar para conciertos.



Nadia Boulanger

(1887- 1979)

Fue una mujer que nació en una familia amante de la música que se convirtió en directora de orquesta, pianista, intelectual y profesora que tuvo como alumnos a grandes compositores del siglo pasado.

Por sus talentos, la compositora ganó el Gran Premio de Roma (una beca que el gobierno de Francia otorga a estudiantes de arte), algo que solo los mejores podían alcanzar. Se volvió profesora y posteriormente directora del conservatorio de música en Francia.

Hildegarda de Bingen

(1098-1179)

Fue la menor de 10 hermanos por lo que sus padres la dieron como diezmo a la iglesia y se convirtió en feligresa de la iglesia católica. Su pasión por la música se manifestó en cantos y melodías religiosas que compuso sin haber recibido ningún tipo de formación, por lo que fue una mujer autodidacta.

En total son 78 composiciones las que dejó como legado Bingen, las cuales han sido agrupadas en la “Sinfonía de la armonía de las revelaciones celestes”.



Aretha Franklin

Conocida como “Lady Soul” o “Queen of soul” (la Reina del Soul) y una de las artistas más influyentes de la música contemporánea que impulsó el R&B y sobre todo de la música góspel, consolidándose en 1960 en ese género.

Franklin se convirtió en la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987 y llegó al puesto nueve de los 100 grandes artistas de todos los tiempos de Rolling Stone. Murió en 2018.



Debbie Harry

Conocida por ser la vocalista de la banda Blondie, con la que logró llevar a la cima grandes éxitos musicales alrededor del mundo. Sin embargo, sus talentos incluyen la actuación logrando obtener créditos en más de 60 películas y programas televisivos.

VH1 creó una lista de las 100 mujeres más importantes del Rock and Roll, en la cual fue ubicada en el puesto 12.



Delia Derbyshire

Fue pionera en la música electrónica al desarrollar proyectos para radio, televisión y cine. Se encargó de musicalizar la famosa serie de ficción “Doctor Who”, producida por la BBC.

Su talento musical fue desarrollado desde muy pequeña, el piano que fue su instrumento predilecto. Se considera una de las figuras de culto más influyentes al desarrollar la música electrónica.

Janis Joplin

Conocida mundialmente por su particular voz, Janis Joplin fue una de las mujeres más influyentes en la escena musical. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ha sido elegida como la mejor artista del rock de la lista creada por VH1.

Su discografía se encuentra entre los más vendidos dentro de la industria musical. Temas como “Cry baby” y “Piece of my heart” son dos de los exitos más grandes de la artista. Murió a los 27 años por sobredosis de droga.