"Mulan" no será apta para menores de 13 años

El remake de acción en vivo de “Mulan” no podrá ser visto por menores de 13 años tras recibir una clasición “PG-13”, informó hoy el portal “Variety”.

La nueva versión del clásico de Disney obtuvo dicha calificación por parte de la Motion Picture Association of America debido a las “secuencias de violencia”que se representarán en la película.

Todos los remakes anteriores de acción en vivo del estudio han recibido una calificación “G” o “PG”, y “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” de 2017 fue la película más reciente de Disney etiquetada como “PG-13”.

De esta forma, “Mulan”, toma distancia de los remakes anteriores como “Aladdin”, “El Rey León”, “La bella y la bestia” y “Cenicienta”.

A diferencia de las otros filmes de acción en vivo, los tráilers de “Mulan” han representado a la película sin sus famosos números musicales y eliminado a algunos de los personajes que aparecieron en la versión animada original de 1998, incluido Mushu, el compañero dragón de Mulán con la voz de Eddie Murphy.

Hasta el momento se han lanzado dos avances, siguiendo la historia de una joven china que toma el lugar de su padre para luchar por su país. Las primeras miradas refuerzan la idea de que la película está adoptando un enfoque más maduro, mostrando a Mulán en acción en el campo de batalla.