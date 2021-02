Murakami recomienda bossa nova

El escritor japonés Haruki Murakami tiene un remedio para quienes necesitan relajarse del estrés y la preocupación en medio de la pandemia: bossa nova.

"Mientras atravesamos tiempos de ansiedad, espero que les ayude a relajarse aunque sea un poquito", dijo Murakami al presentar un evento de música en vivo, "Murakami Jam - Blame it on the Bossa Nova", para el cual reunió a renombrados intérpretes japoneses de bossa nova, jazz y música clásica.

Pese a la pandemia, el autor de éxitos literarios como "La caza del carnero salvaje", "Crónica del pájaro que da cuerda al mundo" y "1Q84" dijo que mantiene una rutina diaria que incluye correr y escribir, pero el viajero frecuente ha permanecido en Japón.

Murakami, quien en su programa de radio expresó preocupación sobre los prejuicios y la discriminación contra los pacientes de coronavirus, dijo que encuentra que el ritmo de la bossa nova tiene un efecto sanador.

"Creo que la buena música es algo que sana a la gente y que estimula la bondad", expresó. Murakami es un ávido melómano y coleccionista de música.