Música en el cine: ¿cuál es su función?

La música es uno de los elementos principales en toda producción cinematográfica, sin ella muchas de las escenas de las películas perderían el impacto que generan gracias la maravillosa combinación del sonido y la imagen.

Por lo general, la mayoría de la música que acompaña a las cintas es compuesta específicamente para ese film y es realizada por reconocidas orquestas, aunque también se utilizan canciones de diferentes artistas internacionales que de acuerdo a las escenas "pegan con el ambiente".

Como el mundo del séptimo arte toca diversidad de temas, existe un sinfín de estilos de música que ambientan las escenas dependiendo de la naturaleza de cada una ellas, es decir, no se utilizará la misma pieza musical para acompañar una película de terror que para una romántica, por ejemplo.

Por lo anterior, resulta impensable que una producción cinematográfica no tenga ninguna manifestación musical a lo largo de su desarrollo, para muchos se convertiría en algo "aburrido", y no por falta de fuerza en las imágenes, sino porque se ha vuelto un fenómeno irreversible dentro de la industria.

Sin embargo, en un principio el objetivo de incorporar la música al cine no era el mismo de hoy en día, ya que antes de utilizaba tapar el sonido de las bobinas y eludir el silencio, por lo que era normal contar con música en vivo, en su mayoría pianistas.

Por lo anterior, es normal que dentro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas o (AMPAS, por sus siglas en inglés), incorpore en la premiación las categorías de Mejor banda sonora y Mejor canción original.

Mejor banda sonora

Este galardón se entrega al mejor conjunto de música realizada específicamente para una película, y es presentada al compositor que la realiza. Normalmente se trata de una orquesta la que se encarga de estas las piezas musicales. El reconocimiento es otorgado desde la séptima entrega de los Premios Óscar, en 1935, en ese momento la categoría se llamaba “Mejor orquestación”. Para esta edición de los Premios de la Academia 5 películas fueron nominadas en esta categoría.

5 Nominados

Mirani

La película fue escrita y dirigida por el cineasta y guionista estadounidense Lee Isaac Chung, que narra la historia de una familia sur-coreana en busca del sueño americano. La banda sonora estuvo a cargo del músico Emile Mosseri, quien podría llevarse su primer Óscar gracias a su trabajo en la cinta.

News of the World

Ambientada después de la Guerra civil norteamericana, la cinta narra la vida de un ex veterano de guerra que recorre el oeste de Estado Unidos para contar noticias, en su travesía se encuentra con una niña que fue secuestrada años atrás por una tribu india. Fue James Newton Howard quien estuvo a cargo de la banda Sonora, que en esta ocasión tienen una novena nominación

en los Óscar.

Soul

Para esta conmovedora película participaron 3 grandes talentos, el famoso pianista Jon Batiste, quien es acompañado por Trent Reznor y Atticus Ross. Batiste es uno de los compositores que ha pisado el escenario junto a Steve Wonder, Prince y Ed Sheeran, por lo que no es casualidad que su trabajo sea parte de la 93 edición de la Academia. Soul, es una de las favoritas a llevarse a casa la estatuilla dorada en esta categoría.

Da 5 Bloods

Terence Blanchard fue el encargado de la banda sonora detrás de la película de Spike Lee. El compositor es uno de los máximos representantes del jazz y ha logrado acumular 5 Premios Grammy, por lo que llevarse un Óscar sería un nuevo reconocimiento a su trabajo.

Mank

Trent Reznor y Atticus Ross tienen la doble posibilidad de ganarse el premio de la Academia, ya que también estuvieron a cargo de la banda sonora que acompañó a la cinta “Mank”, siendo la película que más nominaciones ha acumulado en la 93 edición de los Premios Óscar, y que retrata el Hollywood de los años 30.



Mejor canción original

El premio se entrega a aquellos compositores cuyas canciones hayan sido elegidas por los profesionales en la materia dentro de la Academia. Los intérpretes son reconocidos siempre y cuando tengan participación en la musicalización, escritura o ambas. Estas son las canciones nominadas en esta categoría.

5 Nominados

Io sí (Seen)

Es una canción compuesta por Diane Warren, Niccolò Agliardi y Laura Pausini, esta última también se convirtió en la interprete de pieza que se creó para la película “La vita davanti a sé”. El tema ya ganó un Globo de Oro.

Fight For You

Es una producción creada para la película “Judas and the Black Messiah” interpretada por H.E.R y compuesta por la cantante H.E.R, junto al productor D’Mile II y Tiara Thomas. Esta pieza es la favorita para ser la ganadora de la noche.

Speak Now

Leslie Odom Jr. está detrás de la canción “Speak Now”, de la película “One Night in Miami”, la cual fue escrita por el compositor Sam Ashworth. Odom Jr también está nominado a Mejor Actor por la misma película, por lo que se podría llevar dos premios en esta entrega.

Hear My Voice

De la cantante de R&B Celeste para “The Trial of the Chicago 7”, que coescribió con Daniel Pemberton, es otra de las canciones nominadas para esta edición. El año pasado, ganó la encuesta de BBC “Music Sound of 2020”, y está lista para los Brit Awards, en los que compite en 3 categorías incluyendo álbum del año.

Husavik- Festival de la Canción de Eurovisión:

La historia de Fire Saga

Escrita por el compositor y productor Savan Kotecha, quien comparte su nominación con Fat Max Gsus y Rickard Göransson.