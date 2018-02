Nace la segunda hija de Adam Levine y Behati Prinsloo

El cantante de pop Adam Levine, de 38 años, y la topmodel Behati Prinsloo, de 28, han vuelto a ser padres: su segunda hija se llamará Gio Grace, informó la revista People citando a un portavoz del músico.

No se conoce sin embargo la fecha exacta ni otros detalles del nacimiento.

El vocalista de la banda de rock Maroon 5 y la modelo de Victoria's Secret se casaron en 2014 tras dos años de relación. En septiembre de 2016 llegó al mundo su primera hija, Dusty Rose Levine.

Levine fue elegido hace cinco años el hombre vivo más sexy del mundo por la revista "People Magazine". En Estados Unidos es también conocido por su participación en el el concurso "The Voice", donde desde hace años forma parte del jurado. También se ha convertido en una estrella de las series ("American Horror Story") y ha dado su salto al cine ("Can A Song Save Your Life?").