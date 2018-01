Nacio Hayes, el tercer hijo de Jessica Alba

Jessica Alba terminó el 2017 de la mejor manera posible: recibiendo a su tercer hijo. La actriz dio a luz a un niño, el primer varón de la familia, el 31 de diciembre en Los Ángeles. "Hayes Alba Warren, 31/12/17. ¡El mejor regalo para recibir el año nuevo! Cash y yo nos sentimos muy bendecidos. Haven y Honor ya están obsesionadas con su hermanito. Familia de 5", escribió Alba en sus redes sociales al compartir la primera imagen del bebé.

Su marido, Cash Warren, también subió una foto del pequeño, al que se lo puede ver descansando en sus brazos. "Hayes Alba Warren: ¡Vos si que sabés como recibir el nuevo año! Viniste unos días antes, pero no podemos estar más felices. Tu mamá es la mujer más fuerte que conozco... sos muy afortunado de tenerla a tu lado. Tenés dos hermanas increíbles que ya te adoran, y se que estarás agradecido de que te guíen en el camino", escribió el orgulloso padre. "En tu primer día de vida prometí amarte, apoyarte, y darte una caja llena de sueños para explorar. Bienvenido a la familia mi dulce bebé Hayes", agregó.

La actriz fue documentando el embarazo a través de sus redes sociales, en donde compartió con sus seguidores los momentos más especiales del mismo. Primero fue el anuncio de que había otro bebé en camino, después el momento en el que se enteraban que era un varón, y ahora para finalizar, el nacimiento.

Este año, durante una nota con la revista People, Alba contó como es como madre. "Trato de permanecer abierta, de mejorar como persona y de mantener una curiosidad adecuada. No pretendo aparentar que siempre tengo todas las respuestas, sé que no soy perfecta", dijo. Casada desde 2008 con Cash, la actriz está un poco ausente de las pantallas ya que impulsa su empresa de productos de belleza con estándares de responsabilidad ecológica, Honest Beauty.

Resulta que Jessica decidió aprender sobre productos ecológicos antes del nacimiento de Honor -su primera hija- con el objetivo de ofrecerle un estilo de vida saludable y protegerla de agentes tóxicos. Al hacerlo, se llevó la sorpresa de que numerosos productos contenían ciertos componentes químicos que le causaban desconfianza, lo que la impulsó a ir en busca de artículos más naturales. Así surgió The Honest Company. Aunque tan "honesta" no resultó la compañía, ya que hace poco tuvo que pagar una millonaria suma de dinero, tras recibir denuncias sobre algunos productos, que tenían una sustancia que decían no tener.