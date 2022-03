Nadando en aguas cristalinas: el sensual mensaje de Salma Hayek por el Día Mundial del Agua

Salma Hayek se mostró en sus redes sociales nadando en aguas cristalinas portando un escotado traje de baño, y lanzó un mensaje por el Día Internacional del Agua.

“Hoy es #nationalwaterday, pero no olvidemos ningún día lo preciosa que es el agua. Hoy es #díainternacionaldelagua, pero no olvidamos ningún día que el agua es un tesoro”.

La reacción de los fans de la veracruzana no se hizo esperar, y comenzaron a expresar reconocimiento a su belleza y a su postura a favor de la conservación del agua.

“So sexy and beautiful” y “Beautiful lady in amazing water”, fueron solo algunos de los mensajes de cariño expresadas por los seguidores.

Por otra parte, la actríz y productora mexicana participó en 2017 en la película “La naturaleza nos habla”, junto a personalidades como Rubén Blades, Penélope Cruz y Eugenio Derbez.

En aquella producción, cada artista interpretó a un fenómeno de la naturaleza: Salma fue la madre tierra.

“En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan, he alimentado especies más grandes que la tuya, he dejado morir especies más grandes que la tuya”, es el fragmento de un diálogo interpretado por Salma Hayek.

La veracruzana ha expresado a través de redes sociales su respeto por la naturaleza, incluso en 2020, cuando inició la pandemia de Covid-19, se mostró cuidando de animales y disfrutando en sitios paradisíacos, además de fotografías en grandes parcelas y en una granja de su propiedad, donde atiende distintos animales.