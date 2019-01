Nadie quiere vestir a Bebe Rexha por ser talla 40

La cantante neoyorquina Bebe Rexha es una de las voces más novedosas y destacadas de la industria musical. Sin embargo, a la vez que celebra sus primeras nominaciones a los premios Grammy también se enfrenta a un problema, ya que no encuentra vestido para tan importante cita. No es cuestión de gustos, es que ningún diseñador tiene vestidos para ella por su talla.

"Mi equipo contactó a algunos diseñadores y muchos de ellos no quieren vestirme porque soy demasiado grande. Literalmente, dicen ‘muy grande’", ha explicado la joven de 29 años, con evidente enfado, en un vídeo.

"Si no te gusta mi estilo o mi música, está bien. Pero no digas que no puedes vestir a alguien que no tiene una talla de pasarela", dice en el texto que acompaña la imagen.